La ville d'Issy-les-Moulineaux se dote d'une station-service hydrogène

Faire le plein d'un véhicule hydrogène devient (un peu) plus facile en Île-de-France. Après les stations d'avitaillement situées à l'aéroport de Roissy, Porte de la Chapelle, au pont de l'Alma et porte de Saint-Cloud, il est désormais possible de faire le plein dans les Hauts-de-Seine, sur la commune d'Issy-les-Moulineaux.

Inaugurée le 1er avril dernier, la station du boulevard Garibaldi est dimensionnée pour distribuer jusqu'à 200 kg d'hydrogène par jour. Ce qui représente « l'équivalent de 40 pleins de véhicules légers », précisent ses exploitants : Hype et Inthy. Toutefois, cette infrastructure, dotée de pompes 350 et 700 bars, est également accessible aux véhicules utilitaires légers ainsi qu'aux poids lourds, comme les bus, camions ou bennes à ordures ménagères.

La région Île-de-France finance 17 stations hydrogène sur son territoire

« La ville d’Issy-les-Moulineaux cherche continuellement à diversifier les sources d’énergies renouvelables qu’elle utilise, afin de s’adapter au changement climatique. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est en effet une priorité pour la municipalité, et l’hydrogène est une nouvelle opportunité de réduire la place des énergies fossiles responsables de ces émissions. Particulièrement adaptée aux besoins de fortes puissances motrices ou de longue autonomie, la propulsion hydrogène permettra l’approvisionnement de poids lourds, de bus, et de véhicules utilitaires et légers, comme les taxis Hype, ainsi que nos triporteurs », a indiqué André Santini, maire d'Issy-les-Moulineaux et vice-président de la Métropole du Grand Paris, lors de la mise en service de cette station.

« Cette première station hydrogène du projet "Last Mile" qui déploiera à terme 17 stations en Île-de-France. Avec 2,2 millions d'euros, la région Île-de-France finance à presque 10 % cette excellente initiative ! », a commenté Valérie Pécresse, présidente de la région.