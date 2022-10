La ville d’Issy-les-Moulineaux teste des triporteurs à hydrogène

Six commerces se sont portés volontaires pour tester durant trois ans des triporteurs à hydrogène nouvelle génération, sans hybridation au lithium. Cette expérimentation, une première mondiale, participe d’une logistique urbaine et d’une livraison du dernier kilomètre zéro carbone.

La ville d’Issy-les-Moulineaux lance une expérimentation sur les livraisons urbaines et l’enjeu clé du dernier kilomètre, actuellement vecteur de congestion et de pollution, surtout avec la croissance fulgurante du e-commerce et des livraisons associées. Le maire André Santini vient ainsi de remettre les clés de quatre triporteurs à hydrogène de dernière génération, sans hybridation au lithium, à six groupes volontaires pour tester cette solution au long cours, durant trois ans. La liste des entreprises engagées dans l’expérimentation est la suivante : Auchan, Biocoop, Terre & Fourchette, Nina Metayer, l’Atelier Mathilde, Terre et Tendance.

Un programme opéré par Grand Paris Durable

Les triporteurs à hydrogène sont « made in France » car ils sont fabriqués à Biarritz par Pragma Mobility. Ce programme est opéré par Grand Paris Durable et financé par un dispositif participatif, grâce à des sponsors (Icade, Altarea, Quartus, Bouygues Immobilier, BNP Paribas, CNP Assurance, DPD Group et Transdev aussi investi sur les navettes autonomes).

