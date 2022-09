La Ville de Marseille va diviser par deux sa flotte automobile

Benoît Payan a tranché. Invité de nos confrères de franceinfo, le maire PS de Marseille (Bouches-du-Rhône) a détaillé tous les leviers qu'il compte utiliser afin de faire face à la flambée des prix de l'énergie qui met en péril le budget de la collectivité. Parmi les décisions évoquées, outre le recours aux LEDS pour l'éclairage ou encore une baisse de la température des bâtiments municipaux, l'édile à évoqué le parc automobile de sa commune. Il souhaite se séparer, à court terme, de la moitié des véhicules afin de générer d'importantes économies.

« J'ai un parc automobile immense - c'est peut-être l'un des plus grands de France - il y a plus de 1 000 voitures qui appartiennent à la Ville de Marseille. Objectivement, ça ne sert à rien. J'ai décidé de me séparer de la moitié des voitures et j'ai demandé aux agents de la ville de baisser leur consommation [de carburant] de 30 % », a-t-il confié dans le 8h30 franceinfo.

Un service dans la tourmente

Outre de substantielles économies à la clé, la réduction du parc automobile devrait permettre à la municipalité de réorganiser le service qui en assure la gestion. Une direction dans la tourmente depuis quelques semaines, comme l'a révélé le média local Marsactu.

En effet, le parquet de Marseille enquête sur une affaire « de vols de véhicules, d'essence, de pneus, des actions de dépeçage des autos » avant leur mise à la casse. Des faits portés à sa connaissance à la suite d'un signalement apporté par un fonctionnaire territorial.