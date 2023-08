La ville de New York donne sept ans à ses taxis et VTC pour passer au 100 % électrique

Les autorités de la Grosse Pomme ont trouvé un terrain d'entente avec les représentants des chauffeurs de taxis et deux plateformes de VTC. À l'horizon 2030, seuls des véhicules zéro émission pourront être utilisés pour transporter locaux et touristes dans les rues de la ville.

La transition énergétique des « yellow cab » circulant dans les rues de New York City va s’accélérer. Si quelques véhicules hybrides et 100 % électriques sont déjà en service, rouler avec des modèles zéro émission va devenir la norme d'ici 2030. La municipalité et la Commission des taxis et limousines de New York (TLC) ont trouvé un accord pour verdir la flotte en circulation. Une évolution encadrée dans le temps par un calendrier précis.

Dès l'année prochaine, 5 % des déplacements effectués en taxi ou en VTC (les entreprises Lime et Uber ayant également signé le texte) devront l'être au moyen de véhicules zéro émission ou accessibles aux fauteuils roulants. Cette part passera à 15 % en 2025, puis à 25 % en 2026 et augmentera de 20 points chaque année jusqu'en 2030. Année où seuls les véhicules 100 % électriques seront en mesure d'assurer le service de transports de personnes.

Déploiement de bornes de recharge et bonus à l'achat

Afin de faciliter l'adoption des véhicules électriques, la ville de New York prévoit l'installation de 1 000 bornes de recharge sur son territoire plus 200 bornes rapides et entend obliger les garages et parkings privés à s'équiper d'au-moins une infrastructure de recharge pour véhicules électriques.

En parallèle, alors que passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique représenterait un surcoût d'environ 20 000 dollars pour les chauffeurs de taxi (et 10 000 dollars pour un véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite) les autorités ont également annoncé la mise en place de plusieurs mécanismes d'aides à l'achat, sans toutefois préciser les contours de ces dispositifs, souligne The New York Post.