La ville de New York prévoit plus de 900 véhicules électriques dans sa flotte

Le département américain des transports vient d’accorder 10,1 millions de dollars (environ 9,5 millions d’euros) à la ville de New York pour soutenir le passage à l’électrique de sa flotte municipale en vue d’améliorer la qualité de l'air. Il faut dire que cette mégalopole, malgré des mesures prises depuis les années 2000, s’inscrit toujours comme l’une des plus polluées du monde – elle se place même à la vingtième position selon les données 2022 de l’OMS.

Montrer l’exemple aux administrés

Cette généreuse enveloppe allouée permettra d’acquérir 382 Chevrolet Bolts, 360 fourgonnettes Ford E-Transit et 150 camionnettes Ford F-150 E-Lightning. Parallèlement, 25 balayeuses de rue hybrides rechargeables ont été réservées dans le cadre des plans de mise à niveau du parc d'équipements spécialisés de la ville. Un programme sur lequel « nous sommes déjà en avance par rapport au calendrier de transition des véhicules urbains », a salué le maire de New York, Éric Adams. Ajoutant que « cette nouvelle subvention nous permettra de retirer près de 1 000 véhicules à énergie fossile de nos routes, nous aidant à réduire les émissions de carbone, à rendre notre air plus pur et à économiser sur les coûts de carburant. »

Au total, New York exploitera, en juin 2023, plus de 5 000 camionnettes et fourgonnettes branchées, ce qui représente environ 25 % de son parc routier total. Elle qui souhaite atteindre l'objectif d'une flotte de véhicules légers et moyens entièrement électriques d'ici à 2035. De quoi « jeter les bases » d'une transition de tous les véhicules de service public vers le 100 % électrique selon le maire adjoint pour les opérations, Meera Joshi.

La recharge des VE également prise en compte dans l’équation

Avoir des VE sans pouvoir les recharger n’a cependant pas d’intérêt. De ce fait, New York s’implique également dans l’extension de son réseau de recharge de véhicules électriques, avec plus de 1 300 points de recharge disponibles et 600 autres en cours de déploiement dans les dix-huit prochains mois. La subvention accordée assurera par ailleurs l'achat de 315 bornes de recharge supplémentaires.

Cette tendance à l’électrification que poursuit New York pourrait bientôt se retrouver dans d’autres villes des États-Unis. En décembre 2021, le président Joe Biden a en effet publié un décret ordonnant au gouvernement fédéral de mettre fin aux achats de véhicules à essence d'ici à 2035 et que 100 % des acquisitions fédérales légères soient des achats de véhicules électriques ou hybrides rechargeables à l’horizon 2027.