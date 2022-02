La ville de Paris repousse à 2024 la création de sa "Zone à Trafic Limité"

Sursis pour les véhicules circulant dans les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris, désormais regroupés administrativement sous l'appellation Paris Centre, et au nord du boulevard Saint-Germain. Emmanuel Grégoire et David Belliard - respectivement Premier adjoint au maire et adjoint en charge de la transformation de l'espace public et des mobilités - ont annoncé en cette mi-février, lors d'une conférence de presse, un report de deux ans pour la création de la Zone à Trafic Limité (ZTL). Celle-ci verra bien le jour, mais juste avant les Jeux olympiques au début du second semestre 2022 comme cela était initialement prévu.

Qu'est ce qu'une ZTL ?

À la différence d'une ZFE (zone à faibles émissions), qui interdit l'accès des véhicules à un périmètre donné en fonction de leurs émissions polluantes - et donc de leur vignette Crit'Air - une zone à trafic limité (ZTL) est un territoire urbain où tout ou partie de la circulation est interdite. Dit autrement, il s'agit d'une immense zone piétonne au sein de laquelle peuvent uniquement circuler les riverains, services de secours et services de transports en commun (taxis inclus). L'idée défendue par la municipalité est de mettre fin au trafic de transit, c'est à dire au passage de véhicules qui ne s'arrêtent pas sur leur itinéraire.