La ville de Quimper lance son challenge d’éco-conduite

Permettant de réduire les émissions de CO2 et les risques d’accidents, cette pratique de l’éco-conduite fait de plus en plus d’émules au sein des flottes. S’inscrivant dans cette mouvance, la collectivité de Quimper a lancé son propre challenge afin de sensibiliser ses équipes.

Savoir optimiser sa conduite, cela s’apprend. Et pour prendre conscience des efforts fournis ou à fournir afin d’adopter un comportement routier aussi fluide et exemplaire que possible, rien de mieux que la remontée de données véhicules concrètes. C’est en partant de ce principe que la ville et l’agglomération de Quimper (29) ont eu l’initiative commune de lancer un concours d’éco-conduite à destination de leurs collaborateurs/conducteurs.

« Nous n’avions jamais participé à des challenges de ce style mais cela faisait longtemps que nous voulions en mettre un en place. L’idée nous ait venu en observant la manière de faire d’entreprises privées ayant tenté l’expérience », explique Michel Goarin, responsable du parc automobile de la ville de Quimper. Après un an de réflexion, ce défi autour de l’éco-conduite a ainsi été lancé le 25 janvier dernier et durera un mois.

Océan, sponsor de l’événement

La compétition se scinde en deux volets. Le premier, individuel, compte 30 participants sélectionnés parmi les conducteurs parcourant plus de 600 km par an ayant obtenu moins de 65 points sur 100 à une précédente évaluation d’éco-conduite. L’autre, collectif, met en regard les équipes de l’agence du centre technique avec celle de l’Hôtel de Ville. Pour les deux, l’objectif est simple : atteindre ou dépasser la note de 75/100.

>> A LIRE AUSSI : Océan chapeaute les challenges d’éco-conduite en entreprise

Pour la remontée d’informations routières transparentes et sûres, les véhicules de la flotte de Quimper s’avèrent équipés des outils de télématique d’Océan, avec qui la ville travaille depuis 2019. Cette division d'Orange Business Services a en effet récemment enrichi sa plateforme d’une fonction challenge. Chaque conducteur peut ainsi accéder à son score sur l’application « Océan conduite ». Les trois meilleurs seront ensuite récompensés par de beaux cadeaux « qui reste encore à définir », confie Michel Goarin.

Une première… qui en amènera d’autres

« Au-delà de ce challenge, le but est de faire des économies, de baisser la sinistralité et de garantir la sécurité de nos conducteurs. » C’est pourquoi, « après ce challenge, nous mettrons en place des formations d’éco-conduite », promet Michel Goarin. Et puisque la grande majorité des équipes s’est montrée enthousiaste à l’annonce de cette animation ludique, « certains regrettant même de ne pas avoir été retenus pour participé à ce challenge », une deuxième session de ce concours d’éco-conduite est d’ores et déjà prévue, sur la base du volontariat cette fois.