La voiture au centre du plan de décarbonation du gouvernement

Le plan de décarbonation présenté par Elisabeth Borne cible prioritairement les voitures et les chaudières au fioul, ainsi que les sites industriels. Mobilians en prend bonne note et avance des axes de travail concrets qui dépassent le seul périmètre des véhicules neufs pour embrasser tout le -vieux- parc roulant.

Elisabeth Borne a présenté le plan du gouvernement en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les transports, le changement des chaudières et la décarbonation des usines sont en première ligne. Pour se conformer aux objectifs européens jalonnant la voie vers la neutralité carbone en 2050, la France compte réduire de 50 % ses émissions d'ici 2030, par rapport à 1990, pour atteindre 270 millions de tonnes de CO2 équivalent par an, contre 408 millions en 2022. La moitié du chemin a été faite, avec une réduction de 25 % depuis 1990 : traduction, il faut faire l'autre moitié du chemin en huit ans. Sic…

La décarbonation, c’est 70 milliards d'euros par an jusqu’en 2030

Missionné par Elisabeth Borne, premier ministre, pour évaluer les impacts de la transition énergétique, l’économiste Jean Pisani-Ferry, avec le concours de l’inspectrice générale des finances Selma Mahfouz, a rendu son rapport à la fin du mois de mai. Il n’a pas le droit de se montrer pessimiste, mais le contenu dudit rapport inciterait pourtant à cette humeur. Il reconnaît toutefois que les investissements pour atteindre les objectifs de décarbonation devront être massifs, de l’ordre de 70 milliards d’euros par an jusqu’en 2030, soit deux points de de PIB. « Il va falloir aider les ménages, non seulement à faibles revenus, mais aussi les ménages de la classe moyenne. Parce que, quand on regarde ce que coûte soit la rénovation thermique d'un logement, soit le changement de véhicule, pour la classe moyenne c’est à peu près un an de revenus en investissement. C’est lourd », explique-t-il.

Mettre la filière automobile en mouvement

Présent lors de la présentation de la feuille de route de décarbonation du secteur automobile, aux côtés des ministres Christophe Béchu, Clément Beaune et Agnès Pannier-Runacher, Mobilians a quelque peu amendé son discours. Il n’est plus question de disserter sur le fait que les objectifs sont accessibles ou non, mais il s’agit de mettre la filière automobile en mouvement pour tenter de les atteindre. Un autre versant de l’acceptabilité sociale, soit dit en passant, et peut-être un espoir de laisser les piqûres de réel faire leur œuvre pour accepter un spectre de solutions plus large qu’aujourd’hui, notamment pour traiter le parc roulant et pas uniquement le périmètre happy few du VN. Rapporteur des groupes de travail « Usages », « Recyclage » et « Emploi et compétences », par l’intermédiaire de l’Anfa dans ce dernier cas, Mobilians, par la voix de son délégué général Xavier Horent, a fait ses premières recommandations en ce sens.

Travailler aussi le parc roulant via le contrôle technique et l’éco-entretien

Plusieurs chantiers d’action ont ainsi été définis :

- Favoriser le renouvellement du parc automobile pour les particuliers, les entreprises et flottes publiques (soutien à l’achat et à la location, accessibilité des infrastructures de recharge et aux solutions alternatives).

- Accompagner l’optimisation de l’usage automobile par une véritable stratégie de gestion et d’entretien du parc roulant, environ 41 millions de véhicules dont l’âge moyen va augmentant, plus de 11 ans désormais (contrôle technique, éco-entretien et éco-conduite). On peut rappeler que Francis Bartholomé, président de Mobilians dirige aussi l’AEE.

- Accélérer la mobilité partagée et la location, le report modal et l’intermodalité.

- Soutenir l’économie circulaire qui est un levier puissant de décarbonation pour la filière, au travers de l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire, d’une plus forte intégration de matières recyclées dans les véhicules, de la consolidation de la filière VHU pour permettre une pleine prise en charge des véhicules électriques, tout en favorisant l’essor des activités de rétrofit et de remanufacturing.