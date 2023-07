La voiture électrique atteint une part de marché record en Europe

D'après les données fournies par l'Association des constructeurs automobiles européens (ACEA), en juin 2023, les nouvelles immatriculations de voitures électriques à batterie dans l'Union européen ont augmenté de 66,2 %, atteignant 158 ​​252 unités.

Part des marchés des voitures électriques en Europe : 15,1%

Cela s'est traduit par une part de marché de 15,1 % (contre 10,7 % en juin 2022) et a positionné les voitures électriques à batterie comme le troisième choix le plus populaire parmi les acheteurs de voitures neuves, dépassant pour la première fois le diesel. La plupart des marchés de l'Union ont enregistré des gains en pourcentage impressionnants à deux et à trois chiffres, y compris les plus importants, comme les Pays-Bas (+90,1%), l'Allemagne (+64,4%) et la France (+52,0%). Cela a contribué à une croissance de 53,8 % depuis le début de l'année, avec 703 586 unités vendues entre janvier et juin.

Les nouvelles immatriculations de voitures hybrides électriques ont bondi de 32,4 % en juin, atteignant 254 100 unités. Cette croissance a été principalement tirée par des gains substantiels sur les plus grands marchés du bloc : l'Allemagne (+59,1 %), l'Italie (+29,9 %), la France (+27,9 %) et l'Espagne (+22,7 %). Cumulativement, les ventes de voitures hybrides électriques ont enregistré une augmentation remarquable de 27,9 % de janvier à juin, atteignant près de 1,4 million d'unités et capturant 25 % du marché.

En juin, le marché européen des nouvelles voitures hybrides rechargeables a rebondi, les immatriculations augmentant de 13,4 %. Bien qu'il y ait eu une baisse significative des ventes de 39,2 % en Allemagne, le plus grand marché pour ce type de carburant, la forte augmentation en France (+ 49,9 %) et en Espagne (+ 51,7 %) a largement compensé cette baisse. La part de marché globale des voitures hybrides rechargeables est tombée à 7,9 % contre 8,2 % en juin de l'année dernière, malgré l'augmentation des immatriculations en juin.