La voiture électrique propulse la croissance du marché automobile en avril 2023

Un marché poussé par les ventes « saisonnières »

« Le marché est porté par la forte poussée « saisonnière » des loueurs courte durée et une bonne dynamique chez les particuliers et les sociétés » analyse Julien Billon directeur général de AAA Data. « Les portefeuilles des commandes à produire et à livrer sont toujours aussi positifs mais le flux de commandes à venir lui reste en baisse et vient confirmer un horizon peu amène sur le second semestre ».

Une croissance entretenue par la livraison du portefeuille de commandes

La réalisation des portefeuilles de commande des marques alimente l’entretien de cette belle dynamique. Les nouvelles commandes, elles, restent mal orientées pour les prochaines livraisons.

Les nouvelles commandes encore en recul

Le contexte inflationniste commence à peser très concrètement en termes d’incertitudes et de reports d’achat automobile tant pour les particuliers que pour les sociétés. La hausse des taux de son côté met en tension le financement qui devra trouver le bon équilibre entre les loyers, les durées et les valeurs résiduelles notamment du véhicule électrique.

« Avec + 21,88 % en avril, le marché automobile semble reprendre des couleurs mais reste en réalité dans le flou », commente Xavier Horent délégué général de Mobilians (ex CNPA). « La tendance est tirée par l’effet saisonnier des livraisons aux loueurs courte durée et aux particuliers. Le flux de commandes nouvelles, toujours orienté à la baisse, indique cependant les difficultés à venir au cours du second semestre ».

Un certain optimisme pour les mois à venir

Selon les données fournies par AAA DATA, l’expert de la donnée augmentée, les immatriculations de voitures particulières neuves se sont élevées à 132 509 unités sur le mois écoulé, soit un bond de 22% par rapport à avril 2022. Cette évolution à la hausse du marché mérite néanmoins d’être nuancée : la base de comparaison est très basse. Sur le même mois de l’année passée, 108 724 immatriculations de VPN avaient été enregistrées, soit une chute de 23% par rapport à avril 2021.

« La période actuelle permet d’être relativement optimiste pour les mois à venir. Aux dires des constructeurs, les portefeuilles de commandes sont bien remplis. Des véhicules incomplets sont également stockés sur les sites de production, en attente d’être finis lorsque les pièces seront disponibles. Il reste qu’une fois ce stock produit et livré, les perspectives sont plus sombres. Le niveau des commandes est au plus bas, en baisse de 14% entre janvier et mars 2023 » analyse Marie-Laure Nivot, responsable Intelligence Marchés chez AAA DATA.

Les motorisations électrifiées poursuivent sur leur lancée

Du côté des motorisations, les véhicules électrifiés (électriques plus hybrides) continuent de tirer le marché vers le haut. Les immatriculations des modèles électriques affichent une progression de 35%, à 17 112 unités, pour atteindre 13% du marché, tandis que celles des hybrides gagnent 22% (dont 6% pour les modèles rechargeables), avec 41 807 immatriculations (dont 10 874 pour les rechargeables). Les véhicules fonctionnant avec des carburant alternatifs (essence plus GPL) ont aussi le vent en poupe : + 111% à 5 885 immatriculations. Les motorisations essence, quant à elles, suivent peu ou prou l’évolution du marché, en hausse de 31% et les diesel, sans réelle surprise, n’en finissent pas de sombrer (-19%)

Le chinois BYD débarque sur le marché français

A noter que la marque chinoise BYD fait son entrée sur la marché français en ce mois d’avril. « Les groupes sont au « vert » depuis le début de l’année sauf Daimler, Suzuki, Honda », analyse AAA Data. « Les livraisons sont très significatives en avril pour Tesla qui représente 2,65% de part de marché sur le marché depuis le début de l’année soit mieux que Nissan et Daimler. Tandis que Seat confirme sa bonne dynamique.

Le marché de l’occasion durablement impacté par les stocks

Le marché occasion baisse encore au mois d’avril de plus de 5%. Pour autant la baisse commence à ralentir depuis 2 mois. Sans surprise les véhicules de moins de 5 ans restent ceux les plus en tensions.

Stellantis progresse beaucoup moins que Renault

Sur les quatre mois de l’année 2023, le marché automobiles des voitures particulières affiche une solide croissance de 16,73%. Sur ce mois d’avril, toujours d’après AAA Data, on remarque que le groupe Stellantis n’affiche une progression que de 5,75% quand le groupe Renault progresse de 54,65%. Dans le détail des immatriculations, les marques des deux groupes ont des résultats assez hétérogènes, dont : Alfa Romeo (+98,65%), Citroën (+10,62%), DS (+10,81%), Fiat (-20,61%), Jeep (-30,58%), Opel (+17,20%) et Peugeot (+6,10%). Chez Renault Group, Dacia (+63,42%) et Renault (+50,73%) enregistre des progressions impressionnantes.

Les marques étrangères emmenées par Volkswagen Group

C’est un fait en ce mois d’avril 2023, les marques importées en France font la croissance du marché français. C’est le cas notamment du premier importateur français Volkswagen Group (+31,59%) dont les marques poursuivent leur belle croissance depuis le début de l’année. On note ainsi : Audi (+18,92%), Cupra (+76,86%), Porsche (+71,93%), Seat (+47,51%), Skoda (+13,98%) et la marque Volkswagen (+35,92%).

Dans leur ensemble les autres marques sont à la hausse : BMW (+1,62%), MINI (+19,11%), Lexus (+32,30%), Toyota (+3,72%), Ford (-0,15%), Nissan (+15,68%), Mercedes (-0,69%), Smart (-2,15%), Hyundai (+15,12%), Kia (-4,14%), Volvo (+23,55%), Jaguar (-19,48%), Land River (+66,47%), Suzuki (+41,64%), Mitsubishi (+14,73%), MG (+26,91%) et Tesla (+1780%).