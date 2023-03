La Volkswagen ID.3 (restylée) monte en gamme

Écoulée à plus de 4 200 exemplaires l'an dernier – 75 % auprès des particuliers et 25 % auprès des professionnels –, la Volkswagen ID.3 se positionne, malgré les critiques auxquelles elle a fait face, comme le modèle électrique le plus vendu de la marque allemande en France. Une position qu'elle est bien partie pour conserver au regard des évolutions apportées par ce que le constructeur présente comme la « seconde génération » du véhicule, produite dès l'automne prochain dans l'usine mère de Wolfsburg. « Avec la nouvelle ID.3, nous apportons des technologies haut de gamme dans le segment des compactes », souligne Kai Grünitz, membre du directoire de la marque en charge du développement.

Design affiné et qualité perçue améliorée

D'abord du côté du design extérieur, Volkswagen dit avoir écouté « les suggestions » de ses clients à la recherche d'une ligne plus fine. Souligné par le nouveau dessin du pare-chocs, le capot paraît plus long grâce à l’abandon de la partie noire sous le pare-brise, et les sections creusées sur les côtés créent une impression supplémentaire d'allongement visuel. L’aérodynamisme est quant à lui amélioré grâce au flux d’air optimisé au niveau des roues avant, appelé « Air Curtain ». À l'intérieur, le constructeur allemand a fait de la modernité et de la durabilité les maîtres-mots. Des surpiqures dans une couleur contrastante font leur apparition pour renforcer le sentiment de qualité. Pour les garnitures de porte et les revêtements de siège, Volkswagen a opté pour du microfibre Artvelours Eco, un tissu qui contient 71 % de matières recyclées, mettant au rebut tous matériaux d’origine animale.

Logiciels et Adas de dernière génération

La nouvelle ID.3 sera dotée de la dernière génération de logiciels capables de recevoir des mises à jour à distance, dites « over-the-air ». L'écran compact du conducteur, d'une diagonale de 13,4 centimètres (5,3 pouces), est commandé par le volant multifonction. Le centre du tableau de bord accueille un écran tactile de 12 pouces, désormais de série, offrant un accès à différents menus (système de navigation, fonctions téléphoniques, médias, systèmes d'assistance et réglages du véhicule) avec une présentation « plus claire ». « Le menu de charge est maintenant situé au premier niveau de l'écran tactile », précise Volkswagen. Le modèle profite également – en option – d'un affichage tête haute à réalité augmentée projeté sur le pare-brise. Du côté des aides à la conduite, le Travel Assist avec échange de données est désormais également disponible sur l'ID.3, mais là-aussi en option. Si l’échange de données est disponible, ce système n'a besoin que d'un seul marquage identifié sur la route pour maintenir le véhicule dans sa voie lors de la conduite sur routes secondaires.

L'expérience électrique facilitée

Si côté technique, rien de nouveau est annoncé – l'ID.3 conservant son unique moteur de 204 chevaux et ses deux offres de batteries de 58 ou 77 kWh –, la seconde génération profite de nouveautés côté recharge. Tout d'abord avec la fonction Plug & Charge de série, permettant au véhicule de s'authentifier et lancer le processus automatiquement lorsque le câble est branché à une borne. La puissance en courant alternatif stagne à 11 kW, mais celle en courant continu pointe désormais à 170 kW sur la version Pro S. Le modèle intègre également un planificateur d'itinéraire intelligent qui calcule les arrêts de charge afin d'atteindre la destination, en se basant sur les informations et les prévisions de trafic actuelles ainsi que sur le niveau de charge de la batterie. « Les arrêts de recharge sont évalués de manière dynamique en fonction de la puissance des différentes stations de recharge. Cela signifie que la fonction de planification d'itinéraire peut suggérer deux courtes opérations de recharge à forte puissance au lieu d'une seule longue étape de recharge à faible puissance. En outre, le système détecte les stations de recharge qui sont occupées et ne les propose pas en premier lieu », précise Volkswagen.

La commercialisation de l'ID.3 restylée devrait débuter à l'été à partir de 44 000 euros.