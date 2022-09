La XEV Yoyo sera présente au Mondial de Paris

Sur le marché des petites citadines, la Renault Twizy puis la Citroën Ami ont déjà fait leur révolution en préposant d’embarquer leurs deux passagers après un passage en caisse raisonnable : 11 600 euros pour l’une (hors bonus écologique de 900 euros) et 7 790 euros pour l’autre (hors bonus écologique de 900 euros). L’acquisition de leur cousine italienne est plus douloureuse puisqu’elle démarre à partir de 14 990 euros, réduction faite du bonus écologique de 900 euros.

Si depuis le début de l’exercice, il s’est vendu plus de 1 500 unités en Italie, les clients français peuvent également se la procurer dans plus de vingt concessions de l’Hexagone. Les curieux, indécis ou septiques pourront la découvrir du 17 au 23 octobre 2022 Porte de Versailles, lors du Mondial de l’Automobile de Paris.

150 kilomètres d’autonomie

Conçue pour un usage urbain avec des dimensions qui s’y prêtent (2m53 de long, 1m5 de large et 1m5 de haut), la Yoyo atteint les 90 km/h en mode S ou 75 km/h en mode Eco et offre une autonomie électrique de 150 kilomètres. XEV évoque une autonomie comprise entre 100 et 120 kilomètres sur routes selon les tests effectués.

Le XEV Yoyo bénéficie d’un système d’échange de batteries - ses trois batteries amovibles délivrent une capacité d’énergie totale de 10,3 kW - elle mais peut également être rechargée à l’aide d’un câble sur une prise domestique. Comptez 4 heures. Selon la firme italienne, la technologie d’échange de batterie concernera uniquement les professionnels dans un premier temps « car les chargeurs personnels externes n’existent pas sur ce type de voiture dans cette phase de lancement. Il faudra donc s’équiper d’un système à charge rapide développé par XEV réservé aux entreprises dédiées ». Par ailleurs, toujours pour les professionnels, une version utilitaire strictement identique de la Yoyo avec ses deux places, leur permet de récupérer la TVA. Sans batterie, le véhicule est un poids plume de 450 kg.