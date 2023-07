Lamborghini a déjà vendu deux années de production de sa nouvelle Revuelto

L’électrification débute bien chez Lamborghini. La marque italienne vient d’annoncer que son portefeuille de commandes pour la nouvelle Revuelto venait de dépasser les deux années de production. Une performance réalisée en quelques mois, puisque ce modèle hybride rechargeable a été présenté à la fin du mois de mars 2023. Cette voiture succède à l’Aventador et introduit la technologie hybride rechargeable en série chez Lamborghini. La marque avait lancé en fin d’année 2021 une série limitée de Countach LPI 800-4, dotée d’un système hybride. Les 112 exemplaires avaient rapidement trouvé preneurs. Le succès de cette Revuelto confirme donc l’acceptation par la clientèle de la marque d’une électrification. Cependant, le nouveau haut de gamme de la marque conserve un moteur V12 atmosphérique, auquel s’ajoutent trois moteurs électriques et une batterie spécifique. L’ensemble développe 1015 chevaux et le constructeur s’enorgueillit d’un rapport poids/puissance de 1,75 kg/CV, soit le plus favorable de l’histoire de la marque. Cette équation est possible grâce à une puissance particulièrement élevée et à un travail important sur la structure et la carrosserie de la voiture. Le carbone est présent en masse sur la Revuelto et cette évolution technologique globale a nécessité un investissement global de 150 millions d’euros sur le site historique de Sant’Agata Bolognese.

Un nouveau mode de production pour Lamborghini

Lamborghini a transformé son outil productif pour accueillir la Revuelto et les futurs véhicules électrifiés de la gamme. Une extension de 172 000 m2 a vu le jour, parallèlement à de nouvelles méthodes de production. Baptisé Manifattura 4.0, le nouveau système introduit davantage d’automatisation, sous la surveillance du personnel. Les opérateurs peuvent ainsi reprendre en mains l’assemblage d’une étape en cas de disfonctionnement. La marque met en avant une augmentation de la qualité et de la productivité. Le nombre d’erreurs aurait baissé selon la firme, qui ne donne cependant aucun chiffre. La seule unité dans laquelle les collaborateurs conservent la primeur du travail est celle liée aux éléments en carbone. Les machines viennent en soutien des opérateurs dans cette phase de production. Au total, près de 500 personnes travaillent sur la chaine de la Revuelto. Il s’agit d’une première étape pour Lamborghini, qui devrait introduire l’hybridation sur toute sa gamme dès 2024, avant d’accueillir un premier modèle 100 % électrique en 2028, sous la forme d’une GT 2+2.