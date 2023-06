Lamborghini ouvre sa 11ème concession en Grande-Bretagne avec le groupe HR Owen

Lamborghini étend son réseau de distribution au niveau international. Quelques jours après l’ouverture d’un point de vente en Norvège, la marque vient d’inaugurer un 11ème établissement en Grande-Bretagne. La nouvelle concession se situe à Hatfield, au nord de Londres. Elle est la propriété du groupe de distribution HR Owen. Spécialisé dans le luxe, ce groupe détient déjà trois points de vente Lamborghini à Londres, Manchester et Pangbourne. Il fait partie de Berjaya Group, qui détient de nombreuses activités en Malaisie et au niveau international. HR Owen représente également les marques Aston Martin, Bentley, Bugatti, Ferrari, Maserati et Rolls-Royce, ainsi que des firmes artisanales ou exclusives comme BAC, Czinger, Hennessey, Radford et Rimac. Au total, le groupe compte 18 showrooms sur le territoire britannique et 14 centres de services. La nouvelle concession Lamborghini s’étend sur un nouvel ensemble du groupe implanté à Hatfield sur une surface globale de 2 hectares. La partie showroom bénéficie d’une surface de 500 m2 alors que l’atelier couvre une surface de 870 m2 et 14 baies de service.

La Grande-Bretagne est le 4ème marché mondial de Lamborghini

Ce nouveau point de vente dispose ainsi de grandes capacités en après-vente mais il est également destiné à recevoir des événements autour de la marque et de ses voitures. La configuration du bâtiment offre une mezzanine sur laquelle se situe le studio Ad Personam, qui permet au client de configurer sa future voiture. « Nous sommes très fiers d’ouvrir officiellement Lamborghini Hatfield, qui est le résultat d’un investissement significatif et la parfaite illustration de notre passion pour Lamborghini » a souligné Ken Choo, CEO de HR Owen, lors de l’inauguration qui s’est déroulée en présence de Stephan Winkelmann, CEO de Lamborghini. Une implication qui s’explique aussi par l’importance du marché britannique pour la marque, puisqu’il constitue le 4ème au niveau mondial, derrière les Etats-Unis, la Chine/Hong Kong/Macau et l’Allemagne. Lamborghini a livré 650 voitures neuves au Royaume-Uni en 2022, en hausse de 15 % par rapport à l’année précédente.