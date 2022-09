Lamborghini ouvre un nouveau showroom à Bakou.

Lamborghini vient d’inaugurer un nouveau point de vente à Bakou, en Azerbaïdjan. La firme de Sant-Agata Bolognese est implantée dans ce riche pays de l’ancien bloc de l’Est depuis 2014. Installé entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie, l’Azerbaïdjan profite économiquement des champs pétroliers de la mer Caspienne. La clientèle Lamborghini est donc bien réelle malgré les dimensions réduites du pays. La nouvelle concession s’élève en plein centre de la capitale, dans un quartier qui concentre hôtels internationaux et centres commerciaux. Le bâtiment se situe sur le tracé du circuit urbain de F1. Le showroom s’élève sur une surface de 225 m2, dans une ambiance digne des dernières normes de la marque. Une mise à niveau indispensable par rapport à l’évolution du constructeur mais aussi par rapport à la forte concurrence installée à proximité. Ferrari, Bentley, Porsche et Rolls-Royce possèdent un point de vente non loin de ce nouvel établissement.

Ad Personam

Malgré ses dimensions modestes, le nouveau showroom met l’accent sur les technologies modernes, le confort et la confidentialité. Un espace Ad Personam permet notamment aux clients de configurer leur véhicule à l’abri des regards extérieurs. Echantillons de matériaux nobles et outils digitaux offrent une expérience complète à l’acquéreur pour définir sa future voiture. La concession de Bakou reste le seul point de vente de la marque dans le pays et possède une exclusivité sur la zone Transcaucasie. Dans la zone EMEA, Lamborghini possède 74 concessions, pour un total de 174 dans le monde.