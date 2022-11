Lamborghini ouvre un showroom renouvelé à Prague

Lamborghini vient d’inaugurer un showroom totalement renouvelé à Prague. Le site appartenant au groupe Exclusive Cars Vertriebs GmbH (Porsche Holding Salzburg) a été refait pour arborer les dernières normes de la marque dans la capitale tchèque. L’établissement est implanté dans le quartier de Smichov, connu pour son centre commercial et sa vie nocturne. Le showroom dispose d’une longue façade, qui offre une belle visibilité à la marque et aux véhicules. Il s’étend sur 265 m2 et permet d’accueillir plusieurs voitures, ainsi que les espaces réservés aux clients. Le site dispose notamment d’une salle Ad Personam, rassemblant toutes les possibilités de personnalisation des modèles. Les futurs propriétaires peuvent choisir couleurs, matières et options. La soirée d’inauguration a été l’occasion de présenter aux clients et invités le nouvel Urus Performante.

Investissement significatif

Cette mise aux normes du showroom de République tchèque intervient à la veille de l’arrivée de la nouvelle Aventador, qui introduira l’hybride rechargeable dans la gamme. Une technologie qui sera étendue au reste de la gamme en 2024, avant l’arrivée de la première Lamborghini 100 % électrique en 2028. « Nous sommes heureux d’avoir rouvert notre showroom de Prague, qui est le résultat d’un investissement significatif », souligne Vlastimil Fric, directeur général de la concession de Prague. Exclusive Cars Vertriebs GmbH est une société de Porsche Holding Salzburg, filiale de distribution du groupe Volkswagen. Exclusive Cars Vertriebs représente les marques Bentley, Bugatti et Lamborghini. Elle est présente en Autriche, en Pologne, en République tchèque et en Roumanie. De son côté, la marque Lamborghini dispose de 74 points de vente sur la zone EMEA et 174 concessions dans le monde.