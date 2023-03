Lamborghini passe à l’hybride rechargeable

Lamborghini change d’époque. La marque italienne vient de présenter son nouveau taureau de combat. Baptisée Revuelto, elle symbolise l’électrification de la firme. Si la Countach LP800 était la première Lamborghini hybride, cette dernière n’était qu’une série limitée. La Revuelto est le nouveau haut de gamme de série de la marque. Elle introduit non seulement l’hybride rechargeable mais renouvelle totalement le contenu technologique des modèles de Sant’Agata Bolognese. Cette électrification n’envoie pas le moteur V12 au musée, puisque le modèle introduit un nouveau V12 de 6,5 l, plus léger de 17 kg que son prédécesseur et fort de 825 chevaux à 9 500 tr/mn. Le couple maximum de 725 Nm est atteint à 6 750 tr/mn. Il est accompagné de deux moteurs électriques sur le train avant, qui actionnent chacun une roue. Un troisième moteur électrique est positionné à l’arrière, au-dessus de la boîte à double embrayage et huit vitesses. Il peut mouvoir les roues arrière pour offrir un mode totalement électrique à la voiture. L’ensemble développe 1015 chevaux selon Lamborghini.

Nouvelle cellule en carbone

L’une des grandes nouveautés de Revuelto est sa cellule en carbone. Plusieurs types de fibres composent cet ensemble, plus léger de 10 % que l’ancien châssis de l’Aventador, tout en étant plus rigide de 25 %. L’aérodynamique a également été travaillée, avec un aileron escamotable dont le déploiement devrait plaire aux propriétaires comme aux passants. Enfin, la voiture progresse également en matière de connectivité et de qualité perçue. Aucune donnée n’est communiquée sur l’autonomie en mode électrique, sur les consommations ou les émissions de CO2. Aucun tarif officiel n’est communiqué pour le moment. Un détail pour les futurs acquéreurs.