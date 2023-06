Lamborghini profite de son hybride rechargeable pour s’implanter en Norvège

Lamborghini vient de s’implanter en Norvège où le groupe XPND ouvre un showroom à Oslo. L’inauguration de la concession de 390 m² a eu lieu en grande pompe en présence de Stephan Winkelmann et Federico Foschini, respectivement président-directeur général et directeur des ventes et du marketing de Lamborghini. Les 150 invités ont eu le privilège de découvrir la gamme de Lamborghini, y compris le Hurracan Sterrato dont la présentation dynamique vient d’avoir lieu à Chuckwalla, aux États-Unis. La Lamborghini Miura de Franck Sinatra était aussi exposée aux côtés de la Revuelto, un bolide V12 hybride de 1 015 chevaux. Lamborghini ne parle pas de PHEV, mais de HPEV, pour « High Performance Electrified Vehicle ».

Distribuer Lamborghini, un rêve d’enfant

« 2023 est une année particulière pour Automobili Lamborghini avec le 60e anniversaire de la marque et le lancement de notre premier super car HPEV », souligne Stephan Winkelmann. « En tant qu’entrepreneur et car guy, je peux vous dire qu’avec mon équipe, nous sommes très fiers de distribuer Lamborghini en Norvège. Je me souviens encore quand j’étais petit et que je jouais avec des cartes de voitures qui nous présentaient les données techniques et de style des véhicules, notamment la Lamborghini Miura. D’admirer la Miura dans le showroom à côté de la Revuelto, c’est un rêve qui se réalise pour moi », s’enthousiasme Nils Tronrud, président du groupe XPND et de Lamborghini Oslo.

Lamborghini a 78 concessions dans la zone EMEA

La zone EMEA reste le premier marché de Lamborghini devant les Amériques et l’Asie-Pacifique. La zone EMEA représente 32 marchés, dont la Norvège donc, sur un total de 53. En 2022, Lamborghini a battu son record de ventes dans le monde, avec 9 233 voitures, pour un chiffre d’affaires de 2,38 milliards d’euros (+ 21,9 %). Dans la zone EMEA, la croissance était ressortie à + 7 % entre 2022 et 2021, avec 78 concessions.