First Stop lance une opération de sensibilisation au contrôle des pneus

Comme chaque année depuis 2002 aura lieu la semaine européenne de la mobilité. L’évènement, soutenu par la Commission européenne et sa direction générale à l'Environnement, aura lieu du 16 au 22 septembre prochains et sera l’occasion pour certaines entreprises d’organiser des opérations de sensibilisation. Ainsi, First Stop a annoncé le lancement d’une campagne de prévention à la sécurité routière qui se tiendra dans plusieurs régions de France. Fidèle à son domaine de compétence, le réseau de centres autos animera des ateliers sur le contrôle de l’état d’usure et de pression des pneus.

Unique organe de liaison entre le véhicule et la route, le pneumatique nécessite une attention toute particulière pour garantir la sécurité des automobilistes. D’après les statistiques présentées par First Stop, 5 % des contrôles techniques donnaient lieu à une contre-visite en raison de pneus dégradés. Cela a concerné environ un million de conducteurs français en 2022. Pour promouvoir les bonnes habitudes à adapter, tout en renforçant ces mêmes pratiques pour les conducteurs expérimentés, First Stop présentera pendant ses opérations les points clés de contrôle pour vérifier l’usure et la pression des pneumatiques. Les participants à ces opérations nationales reprendront la route avec une jauge de profondeur pour vérifier facilement l’usure de leurs équipements.

Cinq rendez-vous à travers la France

First Stop ne s’arrêtera pas uniquement à la prévention liée aux pneumatiques puisque des contrôles visuels de sécurité seront présentés sur des éléments tels que les essuie-glaces ou la validité du contrôle technique. Ces ateliers gratuits se tiendront dans le sud de la Corse, en Seine-Maritime, en Lozère, dans l’Ain ainsi que dans le Tarn. Les adresses et dates exactes sont à retrouver ci-dessous.