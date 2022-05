Lancia cible six pays d’Europe et 50 % de ventes en ligne

Stellantis vient de donner le coup d’envoi pour un retour de Lancia dans six pays d’Europe, avec la nomination de cinq nouveaux brand managers en plus de l’Italie. La marque disposera de trois modèles d’ici à 2028, avec un objectif de 50 % de ventes en ligne.

La marque Lancia entame un nouveau chapitre avec la nomination de cinq nouveaux brand managers sur les marchés sélectionnés pour son retour. En effet, toujours présente en Italie, Lancia reviendra en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg, en Espagne, en France et aux Pays-Bas. En France, Paola Pichierri, directrice de la marque Alfa Romeo, ajoutera Lancia à ses responsabilités. En Allemagne, la fonction reviendra à Niccolo Biagioli, tandis que Francesco Colonnese prendra en charge l’Espagne. La Belgique et le Luxembourg seront confiés à Patrice Duclos et les Pays-Bas seront gérés par Patrick Zegwaard. L’Italie restera sous la responsabilité de Raffaele Russo, déjà en poste dans ce pays. Enfin, Roberta Zerbi jouera le rôle de coordinatrice des ventes en tant que responsable de la marque pour « l’Europe élargie », comme le stipule le constructeur. Cette arrivée de Lancia sur les principaux marchés européens pourrait donc se prolonger dans d’autres pays dans un deuxième temps. « Lancia est prête pour l’Europe, accomplissant un premier pas pour devenir une marque crédible et respectée dans le segment premium », souligne ainsi Luca Napolitano, CEO de la marque Lancia. Cependant, la firme dispose d’un plan stratégique sur dix ans limité à trois nouveaux modèles.

Trois modèles pour 50 % du marché

Les nouvelles Lancia arriveront dès 2024. La première sera l’Ypsilon, sur le segment B. Deux ans plus tard, « un nouveau vaisseau amiral » sera lancé. La marque annonce une longueur de 4,60 mètres et une présence dans « le plus grand segment d’Europe ». Il devrait donc logiquement prendre la forme d’un SUV de segment C. Enfin, en 2028, une nouvelle génération de Delta arrivera sur les routes. Lancia promet « une voiture sculptée et musclée, aux lignes géométriques », pour une longueur de 4,40 mètres. Avec ces trois véhicules, la marque cible une couverture de 50 % du marché, avec pour mission « de contribuer à l’amélioration des performances de Stellantis dans son pôle premium et luxe ». L’électrification prendra une part importante dans la courte gamme Lancia, avec des motorisations électrifiées sur l’Ypsilon et des modèles 100 % électriques à partir de 2026. Ainsi, le futur haut de gamme de la marque ne devrait être proposé qu’en version électrique, tout comme la future Delta. En effet, Lancia ne vendra que des voitures électriques dès 2028. Pour séduire les clients, la firme mise sur son image de chic à l’italienne, avec une large place accordée au design, aux matériaux recyclés et à la technologie. Ces voitures devraient ainsi disposer d’une interface virtuelle unique pour plusieurs fonctions dans l’habitacle.

100 distributeurs dans 60 villes

Avec trois voitures dans sa gamme en 2028, Lancia déploiera un modèle de distribution réduit. Dans les cinq pays où elle fait son retour, la marque sera présente dans 60 grandes villes avec 100 nouveaux distributeurs. Elle réalisera 50 % de ses ventes en ligne selon le plan adopté par le constructeur. Pour le moment, les standards des futurs points de vente physiques n’ont pas été communiqués publiquement. Il ne serait pas étonnant de trouver des distributeurs Alfa Romeo parmi ces derniers, avec une double offre premium complémentaire.