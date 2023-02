Lancia signe son renouveau à Milan

Suite à la révélation de sa nouvelle identité visuelle lors de son Design Day fin novembre 2022, la marque italienne vient d’inaugurer le porte-drapeau de son nouveau standard. Elle a évidemment choisi son territoire domestique, et précisément Milan, pour illustrer son renouveau. Le nouveau showroom italien met en avant la nouvelle ère de Lancia sur le chemin de l’électromobilité et reprend les quatre piliers du plan stratégique de Lancia pour les dix prochaines années, à savoir « qualité, électrification, durabilité et une expérience client sur mesure ». Pour son logo, Lancia explique avoir opté pour une police proche de celle utilisée dans l'industrie de la mode. « Le nouveau lettrage dessine l'avenir de la marque et la rend désirable, pérenne et toujours contemporaine », assure Lancia qui aspire à cette longévité.

Cet évènement marque le début d’une série de transformations progressives. En effet, le renouvellement du réseau de distribution italien se poursuivra au deuxième trimestre 2023. 50 % des sites italiens adopteront les nouveaux standards d'ici à fin 2023, et l’intégralité des points de vente à travers l’Europe – autrement dit 70 sites au total – seront uniformisés d'ici le deuxième trimestre 2024. Si, pour l'heure, la marque n’est physiquement présente qu’en Italie, elle espère bien investir plusieurs marchés européens. Les pays ciblés sont l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas.

Cette date butoir correspondra au lancement de la nouvelle Ypsilon qui marque la nouvelle ère électrifiée de Lancia. Pour soutenir son maigre réseau, Lancia prévoit d’accélérer sur les ventes en ligne pour les pays en dehors de l’Italie.