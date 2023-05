Lancia, marque iconique du groupe Stellantis, renaît de ses cendres

Lancia, marque iconique du groupe Stellantis, confirme son plan de relance en Europe, avec la nomination des 40 premiers concessionnaires dans six pays. La marque italienne commercialisera la New Ypsilon à partir de 2024 et ne proposera que des voitures 100 % électriques à partir de 2026.

Le 15 mai 2023, Lancia, marque iconique du groupe Stellantis, a confirmé son plan de relance en Europe avec la nomination des premiers détaillants dans six pays. Abandonnée et disparue des radars quand elle dépendait de FCA Group, Lancia fait son retour en tant que marque premium au sein du groupe Stellantis, aux côtés de DS Automobiles et d'Alfa Romeo. Le plan de relance de la marque en dehors de l'Italie prévoit l'ouverture de 70 nouveaux détaillants dans 70 grandes villes d'ici le premier semestre 2024.

Les premiers distributeurs de Lancia nommés dans six pays clés pour la relance

Après 116 années d'existence, Lancia franchit une étape cruciale dans sa renaissance en annonçant la nomination des 40 premiers détaillants dans six pays européens : Espagne, France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique et Portugal. Cette sélection marque le début de l'expansion de Lancia sur ces marchés, avec l'arrivée imminente du nouveau Ypsilon.

Le nouveau réseau Lancia lancé dans les pays clés

Lancia entreprend une internationalisation ambitieuse de sa marque, avec un réseau de distribution repensé et une sélection minutieuse des pays d'implantation. Le choix s'est porté en priorité sur les pays où « l'amour et la passion pour le Made in Italy sont les plus prononcés, tels que l'Espagne, la Belgique, la France et le Portugal ». Les Pays-Bas et l'Allemagne ont été sélectionnés en raison de leur volume de ventes en ligne élevé. Le modèle de distribution repose sur un nombre limité de distributeurs. Lancia promet de nouveaux showrooms offrant une expérience immersive et accueillante, inspirée de l'architecture et du design italiens.

Une feuille de route ambitieuse : électrification, qualité et durabilité

Rappelons que Lancia s'appuie sur un plan stratégique solide et ambitieux, aligné sur la vision de Stellantis Dare Forward. L'objectif principal est de faire de Lancia une marque crédible, respectée et désirable sur le marché haut de gamme européen, en mettant l'accent sur l'électrification, la qualité et la durabilité.

Des voitures 100 % électriques en 2026

Le plan décennal de Lancia prévoit le lancement de trois nouveaux modèles tous les deux ans à partir de 2024, avec le lancement du New Ypsilon. À partir de 2026, tous les modèles Lancia seront entièrement électriques, et à partir de 2028, la marque ne proposera que des voitures électriques. Lancia accorde également une grande importance à la durabilité en utilisant des matériaux innovants et éco-durables pour ses surfaces tactiles, avec pour objectif d'atteindre 50 % d'éco-durabilité.