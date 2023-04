Lancia signe son avenir électrique avec la Pu+Ra HPE

Cinq mois après la présentation de sa nouvelle identité visuelle internationale, qui témoigne de son arrivée dans l’ère électrique, Lancia présente désormais son nouveau modèle baptisé Pu+Ra HPE. Considéré comme « le manifeste de la marque pour les 10 prochaines années, en termes de design intemporel, de sensation de bien-être, de durabilité, d'électrification et de technologie », la Pu+Ra HPE 100 % électrique s’inspire du concept-car Pu+RA Zéro présenté en novembre 2022 et a pour ambition de préfigurer la future gamme de Lancia. D’après les explications de Lancia, "Pu+Ra" fait référence à son nouveau langage stylistique, en rupture avec son passé, tandis que HPE signifie High Performance Electric. L'acronyme HPE a été utilisé pour la première fois dans les années 70 par la Lancia Beta, et signifiait "High Performance Estate".

Les écussons latéraux reprennent le nouveau logo Lancia, expression de la nouvelle identité visuelle de la marque. Il reprend tous les éléments historiques de l'écusson (le volant, la bannière, le bouclier, la lance et le lettrage). Pour l’instant, aucune information n’a été communiquée concernant sa date de sortie ni son prix. En attendant, en termes de performances, la Pu+Ra HPE promet une autonomie de 700 kilomètres.

Lancia Pu+Ra HPE est la première voiture équipée de l'interface virtuelle SALA (Sound Air Light Augmentation), également disponible sur la nouvelle Ypsilon. Grâce à SALA, Lancia sera la première marque de Stellantis à adopter les technologies Chameleon et TAPE (Tailored Predictive Experience), qui centralisent les fonctions audio, de climatisation et d'éclairage, permettant d'adapter l'environnement à l'intérieur de la voiture par simple pression d'un bouton ou par le son de la voix.

D’autres lancements en prévision

Pour l’heure, Lanica ne commercialise qu’un modèle à savoir la Ypsilon qui est fabriquée en Pologne, et vendue seulement en Italie. L’an prochain, une nouvelle mouture hybride et électrique aux dimensions plus grandes sera lancée sur son marché domestique, ainsi qu’en France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Espagne et Portugal. Ces six territoires ont d’ailleurs été ciblés par Stellantis pour relancer Lancia en Europe. En 2026, le crossover Gamma se présentera comme une nouvelle offre 100 % électrique, tandis qu’une compacte sportive baptisé Delta est attendue pour 2028. À compter de cette date, la marque ne vendra exclusivement que des modèles électriques. Stellantis est bien décidé à placer Lancia au sein du segment premium, au même titre qu’Alfa Romeo et DS.