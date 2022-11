Lanéry by Gruau offre un tour de France à son premier véhicule SMUR 100 % électrique

© Lanéry by Gruau

L'aménagement des véhicules électriques aux besoins spécifiques de certains professionnels, comme les forces de l'ordre ou encore le personnel médical, n'effraie pas Gruau. Les équipes de Lanéry by Gruau se sont emparées de cette question en proposant d'accompagner la transition énergétique des SMUR (structures mobiles d’urgence et de réanimation).

En partenariat avec le constructeur tchèque Skoda, un aménagement spécifique pour les services hospitaliers a vu le jour sur la base d'un Skoda Enyaq iV 80x 4x4. Pour mémoire, ce SUV 100 % électrique développe 195 kW, soit 265 ch, grâce à ses moteurs répartis sur les deux essieux, et embarque une batterie de 82 kWh offrant jusqu'à 495 kilomètres d'autonomie.

La connaissance des contraintes métiers mise à contribution

Le plus gros du travail des équipes de Lanéry by Gruau s'est donc concentré sur l'aménagement du véhicule aux besoins spécifiques du corps médical. Les ateliers lyonnais de l'entreprise ont mis au point du mobilier sur-mesure destiné à accueillir le matériel nécessaire aux premiers soins et à la réanimation.

« Parfaitement intégré dans l’habitacle de l’Enyaq, le module est fabriqué en aluminium pour répondre aux exigences de qualité indispensables à une utilisation intensive. Il offre toutes les fonctionnalités utiles au personnel médical, identifiées par les équipes de Lanéry by Gruau lors des "vis ma vie", ces immersions métiers aux côtés des professionnels », est-il indiqué.

Un tour de France à la rencontre des différents SMUR

L'extérieur du véhicule, sérigraphié, est bien entendu personnalisable. Y compris en matière de signalisation lumineuse et sonore.

Afin de promouvoir leur véhicule zéro émission, les équipes de Lanéry by Gruau organisent un tour de France. Le Skoda Enyaq aménagé a ainsi été mis à l'essai à Dijon, Montpellier et Toulon. Les SMUR de Grenoble et de Paris auront, eux aussi, prochainement la possibilité de l'essayer afin de juger, en conditions réelles, de la pertinence d'une telle proposition.