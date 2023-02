Laurent Attal, d’Alliance Automotive Group à LKQ France

LKQ-VHIP France annonce l’arrivée au sein de son équipe de Laurent Attal au poste de directeur du développement commercial. Il aura pour mission d’assurer la croissance de la société conformément au développement récent de l’offre logistique nationale du distributeur.

Laurent Attal rejoindra LKQ-VHIP France à partir du 1er mars 2023. Il occupait jusqu’à fin décembre la poste de directeur commercial d’Alliance Automotive Group France. Il a notamment collaboré au sein de Valeo, Aprilia, Gates et Magnetti Marelli.

Si cette nomination pose question par rapport de la nomination en mars 2021 de Patrick Gauvent au poste quasi similaire, LKQ France explique que des ajustements de fonctions seront opérés en mars avec l’ensemble des effectifs dans une logique de fort développement à venir.

« Laurent prend en charge l’accélération de la croissance de LKQ-VHIP France. Cette mission sera soutenue par toutes nos équipes commerce, développement et marketing. Dans son nouveau rôle, Laurent portera l’image de l’entreprise auprès des institutions professionnelles, nouera des relations avec les équipes françaises de nos équipementiers et établira les plans d’action nécessaires en phase avec nos ambitions d’expansion. Je suis convaincu qu’il possède les connaissances et l’expérience nécessaires pour contribuer de manière substantielle à notre mission. Nous sommes ravis d’accueillir Laurent dans notre équipe », souligne Peter Vanosmael, directeur général de LKQ-VHIP France.

« Je suis très fier de rejoindre le leader de la distribution IAM en Europe. Les projets de développement de LKQ en France sont passionnants et je suis très heureux de contribuer à leur développement avec les équipes commerciales et marketing bénéficiant d'un vrai savoir-faire logistique », se réjouit Laurent Attal.