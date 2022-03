Laurent David est le nouveau directeur performance contrôle de Renault Group

Renault vient d’annoncer la nomination de Laurent David au poste de directeur performance contrôle du groupe. Il prendra ses nouvelles fonctions à partir du 1er mars. Jusqu’à cette date, il occupera sa fonction actuelle de directeur financier des marques Dacia et Lada. Il deviendra membre du Comité de direction corporate de Renault Group et sera rattaché à Thierry Piéton, directeur financier de Renault Group. Il occupera par interim le poste directeur financier de la marque Renault.

Ancien commercial de RCI Banque

Laurent David est âgé de 50 ans. Il est diplômé de l’ESCP et a débuté sa carrière en tant que commercial chez RCI Banque en 2000. Il a également occupé le poste de directeur de RCI Banque Pologne, avant de prendre plusieurs fonctions au sein de la banque puis de Renault Group. En 2016, il est nommé directeur administratif et finance de Nissan Europe. En 2019, il devient directeur performance et contrôle pour les ventes et régions. Depuis 2021, il était directeur financier des marques Dacia et Lada.