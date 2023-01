Laurent Habierre prend la direction opérationnelle d'AZ Energy

Doté d’une solide expérience dans l’après-vente automobile, Laurent Habierre, 47 ans, a notamment été directeur général de Saci International dans les DOM-TOM et, depuis 2020, il avait pris en charge la direction commerciale France du numéro 2 de la filtration en France, à savoir Solaufil.

Implanté dans la région de Toulouse, dont un établissement à Sarreguemines, le distributeur AZ Energy (anciennement AZ Piles) propriété de Lubatex Group propose une gamme complète de batteries de démarrage et d’accumulateurs de qualité premium, sans oublier des piles et solutions d’éclairage pour l’industrie automobile.

Spécialisé dans le stockage d'énergie, AZ Energy répond aussi bien aux besoins et attentes des professionnels et des particuliers en proposant de multiples produits à des prix compétitifs. « L’arrivée de Laurent Habierre illustre à la fois notre ambition et notre volonté d’investir chez AZ Energy, société qui a rejoint Lubatex Group l’an dernier. Le professionnalisme et l’expérience de Laurent vont nous permettre de mieux piloter les activités de l’entreprise et la développer commercialement, notamment sur le marché de l’après-vente automobile », commente Gabriel Klein, président de Lubatex Group.