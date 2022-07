Laurent Melaine, nouveau directeur général commerce et marketing de Geodis

Laurent Melaine est promu directeur général commerce et marketing de Geodis. Il intègre le comité de direction du groupe, sous la responsabilité de Marie-Christine Lombard, présidente du directoire.

Depuis le 1er juillet 2022, Laurent Melaine est le nouveau directeur général commerce et marketing de Geodis, intégrant du même coup le comité de direction du groupe. Il aura pour principale mission de développer les activités du groupe, qui connaît une forte croissance et a réalisé un chiffre d’affaires de 10,9 milliards d’euros en 2021.

Un homme du sérail

Après des premiers succès au sein des Transports Graveleau et de Dachser, Laurent Melaine rejoint Geodis en 2011 au poste de directeur commercial grands comptes de l’activité Distribution & Express. En 2018, il est nommé directeur commercial international et prend notamment en charge la gestion des clients grands comptes, le développement de l’international et l’affrètement.

Rappelons que le spécialiste du transport et de la logistique, leader en France et septième acteur mondial de son secteur, via une implantation dans 170 pays, réunit aujourd’hui 44 000 collaborateurs.