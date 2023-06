Laurent Proust, nouveau directeur général de Berner France

Laurent Proust, diplômé de NEOMA Business School, apporte son expertise en prenant la direction générale de la plus grande filiale du groupe allemand, Berner France. Avant d'occuper ce poste, il a occupé des fonctions de direction chez FirstStop (une filiale du groupe Bridgestone), Fraikin, et récemment BestDrive France (une filiale du groupe Continental). Avec une équipe de plus de 1 600 employés en France, dont 1 200 représentants commerciaux sur le terrain et au siège, Laurent Proust aura comme principale mission de développer la marque sur le territoire français.

« Grâce à un modèle commercial basé sur la confiance et la proximité, Berner a su s’imposer jusqu’à devenir l’un des plus grands distributeurs de solutions techniques pour les professionnels. Aujourd’hui, il nous faut donc capitaliser là-dessus pour aller plus loin et continuer à servir nos clients dans le développement de leurs activités », déclare Laurent Proust.

Laurent Proust succède ainsi à Didier Goguelin. Ce dernier pourra désormais se concentrer pleinement à sa fonction de vice-président senior de la région Europe du Sud-Ouest au sein du groupe, poste qu’il occupe depuis 2021 en plus de la fonction de directeur général France par intérim. « La nomination de Laurent Proust arrive à point nommé. Son expérience acquise précédemment va renforcer l’entreprise à un moment charnière durant lequel elle doit poursuivre sa transformation afin de répondre aux grands enjeux de l’époque, tout en continuant à construire une relation durable avec nos clients, nos collaborateurs et nos partenaires », s’enthousiasme Didier Goguelin.