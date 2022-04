Laurent Wargnier cède sa concession Citroën au groupe Mary

Le groupe Mary, originaire de Lisieux (14), continue de se développer aux côtés de la marque aux chevrons (et donc du groupe Stellantis) en faisant l’acquisition de la concession Citroën à Noyon (60) qui appartenait depuis 1936 à la famille Wargnier.

Présidé par François Mary, le groupe n’est pas un nouvel arrivant dans cette ville du département de l’Oise puisqu’il y est présent depuis 2018 avec la marque Peugeot. Sur un total de 53 points de vente, Noyon sera donc la douzième concession Citroën. « Je suis ravi d’intégrer dans notre réseau cette belle affaire familiale et d’accueillir de nouveaux talents et experts dans notre groupe, commente François Mary. Cette acquisition s’intègre dans notre stratégie de développement et de consolidation sur notre territoire ».

Pour plus de synergie et pour répondre au nouveau modèle de concession multimarque plébiscité par le groupe Stellantis, la concession a déménagé sur le site Mary Automobiles Noyon Peugeot, situé à quelques numéros de l’ancienne concession Citroën. Les nouveaux collaborateurs intègrent donc un effectif total de 1 500 salariés, dont 120 alternants et répondent désormais aux ordres au directeur bi-marque Franck Guelbone, présent à Noyon depuis trois décennies. Rappelons que le groupe distribue sept marques automobiles (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Hyundai, Skoda et, Chatenet), 11 marques de motos et possède un magasin dédié à l'univers du vélo à Deauville (14).