Lavage écologique : Wash Out arrive en France

Propriétée du groupe Telepass depuis 2020, l’italien Wash Out a été précurseur du lavage automobile mobile et durable dans son pays où il reste le leader des prestations sur site de ce type. Actif aussi bien dans le B2B que dans le B2C, Wash Out opère déjà dans six grandes villes italiennes : Milan, Rome, Turin, Florence, Bologne et Monza. Grâce au soutien du groupe propriétaire, l’entreprise se déploie en Europe et a ouvert une première filiale en France. Cette actualité marque une étape clé dans son parcours de développement à l’export. « Nous sommes ravis de nous lancer sur le marché français. Aujourd’hui, grâce aux bons résultats de l’Italie, nous pouvons poursuivre notre développement en Europe avec confiance » commente Christian Padovan, pdg et co-fondateur de Wash Out.

Un lavage écologique

Wash Out propose un dispositif innovant grâce à un concept de nettoyage de véhicules sans eau et sans produit chimique. Les produits utilisés se vaporisent et permettent d’économiser plus de 160 litres d’eau à chaque utilisation. De plus et pour davantage de durabilité, les « washers » interviennent directement au point de stationnement des véhicules, évitant ainsi les aller-retours superflus des véhicules en station de lavage. « Notre modèle de solution innovante de lavage sans eau a permis d’économiser plus de 26 millions de litres d’eau en 2021 pour 160 000 lavages (+68% par rapport à 2020). Par ailleurs, plus de 45 000 kilomètres liés au déplacement jusqu’à une station de lavage traditionnelle ont pu être évités, et ainsi limiter d’autant plus l’impact CO2. Cela représente environ 6 800 kg d’émissions économisées en 2021, dans les villes italiennes où Wash Out est présente » poursuit Christian Padovan.

En tant que spécialiste dans ce domaine, Wash Out propose l’ensemble des besoins de nettoyage et d’hygiénisation. L’offre ne se limite pas aux prestations classiques mais peut être accompagnées d’interventions touchant la remise en état des intérieurs (teinture et réparation de tapis, réparation cuir, vinyle, velours et plastique, élimination des taches…) mais également un reconditionnement de la carrosserie (élimination des rayures, polissage à la machine, application de protection contre la rouille et protection de la peinture…)

La flotte d’entreprise en ligne de mire

Aujourd’hui, Wash Out arrive sur le marché français en s’adressant principalement aux flottes d’entreprises. La solution Wash Out permet aux professionnels de gagner du temps dans l’entretien de leur parc et de maîtriser leurs coûts. Pour faciliter l’accès à ses services, Wash Out s’appuie sur une application à travers laquelle les professionnels peuvent effectuer les réservations, suivre l’ensemble des opérations d’entretien et les filtrer par emplacements et prestations. L’application propose aussi le suivi des performances écologiques via un calculateur d'économies d'eau et de CO2.

Gaia Lorenzato a rejoint l’entreprise Wash Out en juillet avant d’être nommée à la tête de la nouvelle filiale filiale française en janvier 2022. « La solution Wash Out est pour le moment disponible en Ile de France, à Paris, et à Rennes. 20 washers sont opérationnels avec presque 1 000 lavages par mois. Le service sera étendu à d’autres grandes villes telles que Lyon et Nice courant 2022 » précise Gaia Lorenzato, directrice France.