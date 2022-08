Lavoir Moderne étoffe sa flotte de 50 nouveaux scooters électriques

L’entreprise Lavoir Moderne, cofondée en 2012 par Alphadio Olory-Togbe et Pierre-Henri Canonne, poursuit son développement et annonce étoffer sa flotte avec 50 nouveaux scooters électriques Laundry Express. « Suite à l’élargissement de notre service à l’ensemble de la capitale, nous agrandissons notre flotte de scooters électriques spéciaux pour le transport des vêtements. Ces scooters LEX nous permettent de collecter et de livrer le linge quotidien de nos clients en moins de 30 minutes, sans réservation préalable », précise le groupe.

L'argument environnemental intégré dans le business model

Après plusieurs levées de fonds fort bien orchestrées, Lavoir Moderne maintient un rythme de croissance soutenu grâce à trois arguments dans l’air du temps : service de pressing à domicile, positionnement tarifaire compétitif, et respect de l’environnement pour le traitement du linge comme pour son transport en scooters électriques avec l’appui de RP Diffusion et sa marque Vastro (modèles professionnels Cargo XL ou Geco Delivery).