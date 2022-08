Lawrence Hamilton prend la tête de Genesis Europe

À compter du 1er septembre 2022, Lawrence Hamilton est le nouveau directeur général de Genesis en Europe. Le nouveau manager a fait l’essentiel de sa carrière dans l’automobile, notamment chez Toyota, et connaît parfaitement le groupe Hyundai puisqu’il y cumule seize ans d’expérience, ayant travaillé chez Kia en 2004. De 2015 à 2021, il était directeur du marketing de Hyundai au Canada avant d’être nommé directeur de la marque Genesis au Canada.

Genesis compte se développer en Europe et va s'implanter dans de nouvelles villes

« C’est une magnifique opportunité de participer au développement de Genesis en Europe où la marque a un important potentiel », se réjouit Lawrence Hamilton. Et de poursuivre : « La marque a de bonnes bases sur ce marché et il va falloir renforcer ses activités au moment où nous programmons une nouvelle phase de croissance ». Pour l’heure, Genesis est implantée dans trois pays européens, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Suisse. Depuis son arrivée sur ce marché en 2021, elle s’appuie sur une gamme de sept modèles dont trois véhicules 100 % électriques. La marque compte se développer en Europe et plusieurs ouvertures de studios Genesis sont programmées d’ici à la fin de 2022 dans plusieurs villes. Jaehoon (Jay) Chang, directeur de Genesis à l’échelle mondiale, estime que la marque se pose en alternative sur le marché du premium en se différenciant par des expériences client innovantes et par un design subtil supervisé par le talentueux Luc Donckerwolke.