Le premier Mercedes-Benz eActros français est livré au groupe Mousset

Acteur majeur du transport en France, le groupe Mousset-Jetransporte a choisi Mercedes-Benz et son eActros 100 % électrique à batteries dans le cadre d’un programme de développement de l’utilisation d’énergies alternatives dans sa flotte afin de tendre vers un transport zéro émission. Pour Frédéric Leblanc, directeur général du groupe, « l’arrivée dans la flotte de cet eActros 100 % électrique à batteries confirme la volonté du groupe de contribuer activement à la transformation du transport et de répondre plus particulièrement aux exigences de nos clients mais aussi de nos salariés, toujours plus préoccupés par les enjeux environnementaux. L’évolution de notre flotte est intrinsèquement liée à la responsabilité et à l’attractivité de l’entreprise. D’un point de vue technique, l’eActros apporte un changement radical du mode de conduite et ouvre un nouveau volet à notre pratique de l’éco-conduite. Je pense que cela va beaucoup intéresser nos conducteurs ».

Cet eActros sera mis en service une fois son carrossage achevé dans les locaux de l’entreprise Brondy installée à Saint-Germain-de-Prinçay en Vendée. Avec sa caisse sèche, il sera chargé du transport de menuiseries par les Transports Raud, filiale du groupe Mousset-Jetransporte, pour un fabricant majeur du marché.

Ronan Chabot est fier de cette livraison qui marque une nouvelle étape majeure dans l’accompagnement du développement des activités du groupe Mousset-Jetransporte par la Saga, et plus particulièrement vers l’objectif commun des deux entreprises de réduire l’empreinte carbone du transport de marchandises. « Notre présence au côté du groupe confirme notre stratégie à promouvoir toutes les nouvelles technologies, et sa capacité à les emmener durablement. RCM est déjà partenaire d’initiatives régionales telles que le déploiement des stations de ravitaillement en hydrogène avec l’entreprise Lhyfe en Vendée. La livraison de cet eActros s’inscrit parfaitement dans cette stratégie de diversification et de promotion de nouvelles technologies plus vertueuses. »