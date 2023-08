Le bioéthanol E85 fait son entrée dans la compétition automobile

Le sport mécanique se met au vert. En effet, la Fédération Internationale Automobile a indiquée qu’elle autorise l’utilisation de l’E85, « carburant à haute teneur en éthanol », dans les compétitions, .

Une victoire pour Biomotors et ses partenaires qui ont expérimenté l’utilisation de ce carburant écoresponsable dans la compétition automobile. Le spécialiste des boitiers de conversion à l’E85 a en effet réalisé des tests avec des organisateurs de courses et des pilotes qui ont permis de confirmer que son boîtier BIOFleX connect permet de maintenir la puissance de motorisation tout en réduisant les émissions de CO2.

« Nous remercions tous les partenaires, organisateurs et pilotes automobiles, qui, précurseurs et impliqués, ont soutenu notre démarche en engageant des véhicules équipés du BIOFlex connect dans des compétitions automobiles ces dernières années. Grâce à eux, l’E85 obtient la reconnaissance méritée tant attendue dans ce secteur très exigeant et référent » se félicite Alexis Landrieu fondateur de Biomotors.

2 ans de tests prometteurs

Dès 2021, la team Pinch Racing a été la première à utiliser le système de conversion BIOFlex E85 pour leur buggy SSV lors des rallyes-raids, avec pour objectif de participer au Dakar. Cette année, Biomotors a établi un partenariat avec Caterham Compétition. Pour Vincent Beltoise, pilote et représentant de Caterham Compétition : « Nous avons fait confiance à Biomotors pour équiper 60 voitures pour la saison 2023. Les résultats sont efficaces. On constate même une petite amélioration des performances grâce à l’éthanol qui a techniquement un taux d’octane plus élevé et qui assure un meilleur rendement. »