Le bloqueur d’écrou Checklock SQ par Checkpoint Safety

La société Checkpoint Safety, spécialiste de la sécurité des roues, a mis au point un produit qui garantit la sécurité de la fixation de la roue pour en éviter le desserrage, voir la perte. Nommé Checklock SQ, ce bloqueur d’écrou, certifié TÜV, vient renforcer la fiabilité des roues des véhicules industriels. Le dispositif promet de maintenir les écrous de roues bien en place. Il fait en sorte de jumeler deux écrous et assure une résistance en permanence.

La solution est facile à mettre en place et ne nécessite pas d’équipement pour le montage. L’installation ne prend que quelques minutes. Grâce aux deux boucles qui s’élargissent sous la pression des doigts, l'accessoire s’assemble rapidement autour de deux écrous adjacents. Une fois posé, le Checklock SQ agit comme un ressort et empêche les écrous de se desserrer.

Composé entièrement d’acier inoxydable de qualité supérieure et façonné en section carrée, le Checklock SQ est conçu principalement pour les roues des véhicules industriels, mais aussi celles des autobus, des camions, des véhicules transportant des marchandises dangereuses, etc. Également utilisé dans les secteurs industriel et minier, il sécurise les fixations essentielles à la sûreté du véhicule et empêche le risque de desserrage d'écrous notamment causé par les vibrations.