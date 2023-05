Le bonus automobile : un levier pour stimuler la production française de voitures électriques ?

Dans son plan Industrie verte, Emmanuel Macron a annoncé un changement majeur pour le bonus automobile, qui sera transformé en une mesure protectionniste. Un projet de loi sera présenté le 17 mai prochain, dans lequel les aides financières pour l'achat d'une voiture électrique prendront en compte l'empreinte carbone de la production du véhicule et de sa batterie. Cette mesure favorisera la production française et européenne, au détriment des constructeurs chinois ou de Tesla.

Le "carbone score" : un critère complexe et indéfini

Le nouveau critère de CO2, appelé "carbone score", qui sera utilisé pour évaluer les modèles exclus du bonus écologique de 5000 euros, est encore flou à ce stade. Il devrait prendre en compte l'origine de la batterie, la construction du moteur, l'acier utilisé dans le véhicule, ainsi que l'utilisation de matériaux recyclés ou biosourcés. Bien que la date d'entrée en vigueur n'ait pas été précisée par le Président de la République, si elle est fixée au 1er janvier 2024, cela pourrait entraîner un boom des ventes pour les modèles prochainement exclus du bonus automobile.

Une liste des véhicules exclus difficile à définir

La liste des véhicules qui seront exclus du prochain bonus automobile est encore difficile à déterminer. Tous les véhicules produits en Chine seront impactés, notamment la Dacia Spring, la petite citadine 100% électrique la plus vendue en France. Les marques chinoises MG, Seres, Leapmotor T03 et Aiways, si ce dernier parvient à se redresser, seront également concernées. En ce qui concerne la marque américaine Tesla, le Model 3 produit en Chine fera très probablement partie de cette liste, mais l'inclusion du Model Y, produit à la fois en Chine et à Berlin, reste incertaine. D'autres modèles tels que la Smart #1, la nouvelle Mini électrique et le Volvo EX30 pourraient également être exclus. Il reste à voir si les productions japonaises et coréennes des marques Kia et Hyundai seront également touchées. De plus, il est à noter que les véhicules produits en Allemagne pourraient ne pas répondre à ce critère CO2, étant donné que les usines allemandes n'utilisent pas exclusivement des sources d'énergie décarbonées.

La privation du bonus pour la Dacia Spring est jugée marginale

Jean-Dominique Senard, interrogé sur la réforme du bonus annoncée par Emmanuel Macron, estime que cela va dans le bon sens, même si les détails des mesures restent à préciser. Le fait que la Dacia Spring soit privée du bonus est considéré comme "totalement secondaire" par le dirigeant, car cela représente une part marginale de l'activité du groupe Renault, qui se concentre sur des modèles tels que la Megane E-Tech et les Alpine électriques, ainsi que sur la production de 700 000 véhicules électriques dans le Nord de la France. Cependant, la Dacia Spring est actuellement le modèle électrique le plus vendu du groupe et fait partie des leaders du marché électrique français.