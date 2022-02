Le break compact 100 % électrique MG 5 prend la route

Le constructeur chinois MG Motors ne cesse d'étoffer sa gamme européenne. Après les SUV ZS EV, E-HS et Marvel R, la marque lance un break compact. Une proposition originale sur un segment où les motorisations hybrides et 100 % électriques sont marginales.

Fort d'un certain succès sur le marché européen, MG Motor y poursuit son développement. Et cela passe notamment par le lancement de nouveaux modèles. Si les SUV MG ZS EV et E-HS, désormais bien installés dans le paysage, ont récemment accueilli à leurs côtés le plus haut de gamme Marvel-R, le constructeur vient encore d'ajouter un nouveau véhicule dans sa gamme.

Contrairement aux modèles cités précédemment, il ne s'agit pas d'un SUV mais d'un break. Baptisé MG 5, celui-ci vient s'attaquer au segment C, l'un des plus porteurs en Europe, puisqu'il s'agit de celui des Peugeot 308, Opel Astra, Volkswagen Golf et autres Ford Focus. Des véhicule déclinés en carrosserie berline... et break. À la différence de ces stars du marché, le MG 5 n'est pas proposé en thermique. Ni en hybride rechargeable. Il prend ses distances avec la concurrence en devenant le premier break compact 100 % électrique du marché.

Concilier volume et conduite zéro émission

Deux autonomies, deux finitions