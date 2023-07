Le bulletin de l'élève Dacia frôle l'excellence au premier semestre 2023

La marque Dacia continue d'afficher de solides performances, en maintenant une croissance à deux chiffres, comme elle le fait chaque année. Cette tendance se confirme au premier semestre, avec une croissance de 25 %, ce qui se traduit par une part de marché de 7,5 % pour les VP+VU. Il convient de noter que Dacia ne propose pas de véhicules utilitaires. Cette augmentation de 0,7 point représente un total de 81 000 unités immatriculées.

« Nous sommes satisfaits des résultats de ce premier semestre », commente Thomas Dubruel, directeur du commerce de Dacia France. « Dans un contexte qui n’est pas facile avec un marché qui progresse de 13 % beaucoup plus sur le VP. Cela reste un contexte compliqué mais si la pénurie dans la logistique et la crise des semi-conducteurs se poursuivent. Nous attendons une amélioration en 2024 ».

Une solide part de marché de 9,1 % sur les voitures particulières (VP)

Dans le segment des voitures particulières, Dacia détient une part de marché de 9,1 %. « Nous ne sommes pas loin des 10 % de parts de marché en France. Tout en conservant la troisième place VP devant Citroën et derrière Renault en numéro 1 et Peugeot ».

« Comme d'habitude, notre performance est largement soutenue par une forte proportion de ventes aux particuliers, qui représentent 83 % de nos ventes totales. En ce qui concerne les voitures particulières, nous avons dépassé les 16 % de pénétration sur le marché, ce qui correspond à une augmentation d'un point par rapport à l'année précédente, et nous permet de nous hisser en première position pour ce premier semestre », ajoute-t-il.

« La promesse client Dacia est intéressante parce qu’elle est finalement reproductible sur différents modèles et segments », note Thomas Dubruel. « L’important ce n’est pas le prix lui-même mais le positionnement prix, je pense à Spring et Jogger ».

Une performance avec seulement quatre modèles chez Dacia

« Je rappelle que nous n’avons que quatre modèles chez Dacia », précise Thomas Dubruel. « Chacun de ces modèles a pris une position forte : depuis 2015, Sandero est le véhicule le plus vendu à particuliers avec la troisième place absolue des ventes VP en France. Le Duster est aussi leader du segment SUV, Jogger leader sur le segment C et Spring deuxième véhicule électrique le plus vendu derrière Tesla ».

Rappelons que Dacia cherche à offrir sur chacun de ses marchés le meilleur rapport prix qualité du modèle. Il est intéressant de noter que sur dix nouveaux clients acquis, la marque en fidélise 8,5. Une donnée qui explique à elle seule le succès de la promesse client de la marque depuis quelques années.

« Parallèlement à ces résultats commerciaux, nous nous efforçons de faire évoluer la marque en proposant l’hybride 140 ch sur Jogger notamment, tandis que le nouveau moteur électrique sur Spring répond mieux aux besoins de nos clients avec le 65 chevaux. Sans oublier le GPL qui représente 35 % de nos ventes. Le niveau de finition Extreme donne une touche de finition plus importante. Ça démarre bien même s’il est encore un peu tôt pour faire un point ».

Nouvelle identité visuelle du réseau : 300 sites ont signé

« Nous avons entrepris une transformation de l'identité visuelle de notre réseau. 300 sites ont déjà adopté les nouveaux éléments, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous sommes fiers d'annoncer que 95 % de nos espaces de réception après-vente ont déjà adopté cette nouvelle identité. Pour le lancement du nouveau Duster, notre objectif est d'atteindre une transformation complète de l'ensemble de notre réseau, soit une adhésion de 100 %. »

« Au niveau des commandes, nous avions des portefeuilles qui avaient atteint des niveaux importants. Nous sommes un peu au-dessous du niveau de l’augmentation des immatriculations ».

« La crise actuelle a également eu un impact sur le portefeuille des commandes, affectant ainsi l'ensemble des constructeurs, y compris Dacia. Comme d'autres constructeurs, nous avons connu une légère baisse du niveau de nos commandes. Il est important de souligner que nous avions atteint des niveaux élevés dans nos portefeuilles de commandes précédemment. Actuellement, nous sommes un peu au-dessous du niveau de l’augmentation des immatriculations. »

Nouveau bonus écologique : « Nous nous adapterons… »

« En ce qui concerne le bonus écologique, quand on analyse le cycle complet de vie d’une Spring, la voiture est bien décarbonée même avec une production en Chine et la logistique qui s'en suit. Nous nous adapterons au nouveau bonus écologique ».