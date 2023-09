Le BYD Seal se jette à l’eau pendant l’IAA Mobility 2023

Après l’arrivée des modèles Han (berline du segment E), Tang (SUV du segment E), Atto 3 (SUV du segment C) et Dolphin (compacte du segment C) sur le Vieux continent, BYD renforce son implantation sur le marché européen avec le lancement du Seal, berline électrique du segment D. Deuxième production de la série BYD Ocean, elle se base sur la plateforme électronique 3.0 conçue exclusivement pour les véhicules 100% électriques de la marque, tout comme le BYD Atto 3 et le BYD Dolphin.

Des performances électriques augmentées

Toutefois, contrairement aux autres membres de sa fratrie, le BYD Seal est actuellement le seul véhicule de la gamme à mettre en œuvre la technologie Cell-to-Body (CTB) induisant l’intégration de la batterie dans l’ensemble de la structure de la voiture. De plus, l’architecture CTB utilise une structure de panneaux en aluminium de type nid d’abeilles à haute résistance pour garantir un niveau de sécurité supérieur. Mais c’est surtout l’embarquement d'une Blade Battery, développée en interne par BYD, qui devrait faire la différence.

Crédit : Antonin Moriscot

Composée de 172 cellules minces, cette batterie utilise du lithium fer-phosphate (LFP) comme matériau de cathode mais s’avère totalement dénuée de cobalt pour des questions environnementales. De plus, la composition LFP de cette batterie la rend plus résistante aux températures extrêmes alors que celle-ci peut prendre en charge le V2L (Vehicle-to-Load) permettant l’alimentation portable d’appareils électriques pour une puissance totale jusqu'à 3 000 W.

Disponible en deux versions (Design ou Excellence), le BYD Seal offre le choix entre deux types de transmissions, chacune dotée d'une capacité de batterie de 82,5 kWh. La version monomoteur (Design) d’une puissance de 230 kW (313 ch) développe une autonomie de 570 kilomètres (WLTP mixte) tandis que la version quatre roues motrices (Excellence-AWD) équivaut à une puissance totale de 390 kW (530 ch) pour 520 kilomètres (WLTP mixte).

Des livraisons prévues vers la fin de l’année

Avec son toit arrondi, son montant A et son fastback incliné, ponctué d'une forme en queue de canard retournée, la silhouette du Seal est bien celle d'un coupé sport. Les poignées de porte affleurantes, elles, réduisent la résistance au vent et la consommation d'énergie globale du véhicule pour garantir son caractère dynamique et sportif. Pourvue d’un empattement de presque 3 mètres, cette berline électrique chinoise assume aussi sa polyvalence et son aspect pratique grâce à un coffre de 400 litres, auquel s’ajoute un autre rangement de 53 litres sous le capot.

Crédit : Antonin Moriscot

En plus d’espace, les occupants peuvent également apprécier le confort et la luminosité d’un toit ouvrant panoramique et d’un système d'infodivertissement avec connexion intelligent 4G et mises à jour Over The Air (OTA). Le tout disponible sur un écran rotatif de 15,6 pouces doublé d'un panneau LCD de 10,25 pouces. Autant de technologies qui devraient avoir un prix aux alentours de 45 000 euros. Les tarifs définitifs seront cependant annoncés ultérieurement. Les premières livraisons aux concessionnaires, quant à elles, auront lieu au quatrième trimestre 2023, avec des livraisons aux clients débutant à partir de novembre.

Crédit : Antonin Moriscot