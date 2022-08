Le calendrier Pirelli 2023 se dévoile

Le calendrier Pirelli 2023 se profile. Présenté en novembre prochain, « Love letters to the Muse » (Lettres d'amour à la muse) présente certains des modèles les plus en vogue à l'international, photographiés par Emma Summerton.

Comme le nom le laisse à supposer, l'édition 2023 du calendrier a pour thème les muses, personnages imaginaires et archétypes, sources d’inspiration pour la photographe australienne.

« C'est un hommage à toutes les femmes qui ont inspiré Summerton, de sa mère à une série de chanteuses, d'actrices, d'artistes, d'écrivaines, d'activistes, de peintres et bien d'autres. Nombre de ses idées proviennent de ces femmes, réelles ou imaginaires », explique Pirelli.

« J'ai remarqué le travail d'Emma Summerton parce que ses images représentent un monde magique et fantastique, très riche en couleurs et en imagination. Et comme nous vivons à une époque où réel et l’irréel se rencontrent de plus en plus fréquemment, elle semblait être l'artiste parfaite pour interpréter ce moment et, en même temps, apporter une grande contribution à l'héritage du calendrier Pirelli », a déclaré Marco Tronchetti Provera, vice-président exécutif et P-DG de Pirelli.

La 49e édition de The Cal a été shootée en trois jours à New York en juin, suivis d'une journée à Londres en juillet. Il met en scène 14 muses.