Le Calvados approuve l’autopartage selon OpenFleet

Désireux de repenser les usages de ses salariés dans un objectif de décarbonisation de la flotte automobile, le département du Calvados s’était tourné vers l’autopartage avec le spécialiste de la location et de la mobilité partagée, OpenFleet. Logistiquement contraint par l’absence d’accueils physiques dans certains de ses bâtiments ainsi qu’une problématique de la gestion des clés physiques des véhicules, la collectivité du Calvados s’est rapprochée d’OpenFleet car séduite par l’agilité et la disponibilité de l’équipe, ainsi que par la possibilité de tester d’abord la solution sur une partie de ses véhicules.

Une expérience riche d’enseignements

« Nous voulions gérer la mobilité partagée et avoir un pilotage plus fin de notre flotte [et] ce test préliminaire nous a permis de constater la solidité de la solution ainsi que son impact positif sur nos opérations » explique Cédric Le Floch, directeur des Achats Publics du Calvados. La solution d’autopartage d’OpenFleet concernant, à terme, 160 véhicules pour 1 100 agents sur 18 sites – soit un ratio de presque 16 agents par véhicule –, le département a ainsi acquis « une meilleure compréhension des usages, ce qui nous permet d’être plus pertinents dans notre bilan de gestion de la flotte [mais aussi] de réajuster le parc et le type de véhicule mis à disposition », fait valoir Cédric Le Floch.

Si le Calvados n’a donc pas encore entamé la réduction de sa flotte, ce qui induira « une amélioration directe sur le bilan financier », la collectivité a déjà pu mesurer « un gain réel au niveau des agents qui géraient la flotte et les clés de voitures, de l’ordre de 4 temps plein », analyse Cédric Le Floch. De même, « après chaque utilisation, on demande à nos utilisateurs une note de satisfaction 1 à 5. Or, aujourd’hui la moyenne est supérieure à 4 », note le directeur des Achats Publics du Calvados. Les gestionnaires de flotte, eux, s’avèrent « très satisfaits de la richesse de la solution et de savoir à tout moment qui a utilisé le véhicule, combien de temps, etc. Cela simplifie vraiment la gestion des contraventions », poursuit Cédric Le Floch.

Des nouvelles applications à venir ?

Convaincu par les nombreux points forts avancés par OpenFleet, notamment « du matériel pédagogique, une solution facile et intuitive, un service client et une hotline très réactifs ainsi qu’une technologie fiable et solide », Cédric Le Floch recommanderait cette solution d’autopartage aux gestionnaires de flottes publiques « car elle offre une vraie gouvernance par les données, permet une gestion de flotte moderne et une utilisation en quasi-self-service des agents. »

De là à l’appliquer aux usages privés des collaborateurs, la question se pose mais le sujet apparaît encore prématuré puisque « cela impliquerait une certaine gestion au niveau de la comptabilité et la finance qui n’ont pas forcément le temps nécessaire pour cela aujourd’hui. » Il faudra aussi « intégrer dans la planification les temps de recharge et l’autonomie des véhicules » même si, pour faire face à ces défis de gestion, OpenFleet développe des fonctionnalités de contrôle et de réaffectation automatique des réservations.