Le camion électrique-hydrogène de Tevva affirme son autonomie

Si le groupe Tevva se concentre sur la fabrication de son camion 100 % électrique à batteries de 7,5 t, il poursuit aussi les tests de sa technologie hybride électrique-hydrogène. Et un cap de 500 km d’autonomie vient d’être franchi.

Tevva vient d’annoncer que quatre membres de l’entreprise, Charlie Cordell, Byron Dolman, Ryan Clark et Toby Hurst, ont mené un test d’autonomie avec un prototype du futur camion à double énergie électrique-hydrogène. Un test concluant sur plus de 1 000 km entre les bureaux du groupe à Londres et Berwick-on-Tweed, à la frontière écossaise.

L’équipe a notamment pu rouler 500 km sans avoir besoin de recharge, en bénéficiant de la pile à combustible qui peut agir comme range extender de la batterie au lithium quand cela est nécessaire.

Rassurer les entreprises qui renouvellent leurs flottes

« Le voyage a été une formidable démonstration de l'autonomie que l'on peut atteindre avec un camion qui utilise un système hybride mélangeant électricité et hydrogène. Les conditions météorologiques de gel ont constitué un gros challenge, mais elles nous ont été aussi utiles, dans la mesure où nous avons pu recueillir beaucoup de précieuses données sur les performances du véhicule, permettant des ajustements dans son programme de développement », se réjouit Charlie Cordell, responsable de l’ingénierie du projet chez Tevva.

L’équipage du camion Tevva a effectué l’avitaillement en hydrogène à la station de Teeside, exploitée par Element 2. « Un trajet réussi de ce type est une grande fierté. L’autonomie prouvée est surtout un formidable argument de réassurance par rapport aux entreprises qui hésitent à passer commande ou à renouveler leurs flottes », souligne aussi Andrew Hagan, responsable du développement chez Element 2.