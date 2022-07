Le carrossier italien Caselani ressuscite les Citroën 2 CV Fourgonnette et Acadiane

Après s'être attaqué aux Citroën Jumpy et Jumper, Caselani revoit le look du Citroën Berligo Van dans un design délicieusement rétro.

Faire du neuf avec du vieux. Voilà une formule, habituellement employée, qui pourrait parfaitement s'appliquer au principe du rétrofit automobile, où un véhicule ancien reçoit un moteur électrique moderne. Le carrossier italien Caselani fait lui plutôt de l'ancien avec du neuf.

Basée en Lombardie, l'entreprise est passée maître dans la transformation esthétique des véhicules utilitaires badgés Citroën (ou plus généralement Stellantis) en leur donnant un côté néo-rétro. Si l'aventure a commencé avec les Jumpy et Jumper, grimés en Citroën Type H - un fourgon commercialisé de 1948 et 1981 - elle se poursuit désormais avec l'habillage du Berlingo Van façon Citroën 2 CV Fourgonnette ou Acadiane. Des véhicules vendus entre 1951 et 1977 puis 1978 et 1987 à respectivement 640 000 et 253 500 exemplaires.

Sur son compte Instagram, Caselani a partagé des clichés d'un Citroën Berlingo Van adoptant un kit de carrosserie dans l'esprit de celui de ses grands frères avec tôle ondulée et phares ronds globuleux notamment. Un pare-choc similaire à celui présent sur les fourgonnettes du siècle précédent. Les photos sont simplement accompagnées de la mention : « The new Fourgonnette ».

Pour l'heure, le site officiel du carrossier ne met pas - encore - en avant ce modèle, qui pourrait être lancé en fin d'année.