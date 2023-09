Le catalogue Mewa 2023/2024 est disponible

L’édition 2023/2024 du dernier catalogue Mewa expose sur 330 pages l’offre du spécialiste allemand avec des produits connus et éprouvés, mais aussi de nombreuses nouveautés de fabricants dont Mewa assurent la distribution.

L’ouvrage comprend plus de 10 000 références, classées en six catégories : « Chaussures de sécurité », « Gants de travail », « Vêtements », « Protection cutanée et hygiène », « Protection respiratoire, oculaire, auditive et de la tête » et « Produits complémentaires ». Les articles à l’achat accompagnent l'offre de Mewa dans le cadre d'un service complet. L’entreprise textile propose ainsi un forfait clef en main pour équiper les professionnels dans les ateliers et les entreprises.

Afin de faire découvrir la boutique en ligne, tout client passant commande pour la première fois sur le site de Mewa bénéficie d’une remise de 10 % sur l’ensemble de la gamme du catalogue, nouveautés comprises. L’entreprise rappelle que le service client répond à toutes les questions et conseille sur le choix des tailles et des matériaux. Les commandes peuvent être passées en ligne, par e-mail, par téléphone ou par fax. La marchandise commandée est livrée immédiatement et rapidement. Conformément aux conditions générales de vente, les clients bénéficient d’un droit de retour de 14 jours. Enfin, notons que le service de broderie et d’impression de l’entreprise permet d’apposer un logo sur des articles et ce dès la commande.