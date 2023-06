Le Cesvi anime avec succès le secteur de la carrosserie

Le 20 juin dernier, le Cesvi, technocentre spécialisé dans la formation et la recherche appliquée à l'automobile de l'assureur Covea, a organisé avec succès la deuxième édition de son salon fournisseurs. Cet événement, devenu presque incontournable pour les fournisseurs de l'écosystème de la réparation collision, a rassemblé 700 professionnels (450 participants lors de la première édition). Plus de 50 exposants clés issus des secteurs de la peinture, des pièces, de l'outillage, de l'équipement, du recyclage, des services et de l'informatique étaient présents. Les réseaux de carrosserie étaient également représentés, et de nombreux recycleurs spécialisés dans les pièces détachées d'occasion ont pris part à l'événement pour la première fois.

La journée a été enrichie par la tenue de quatre tables rondes, où des représentants syndicaux, des constructeurs, des experts et des réparateurs se sont succédé sur scène pour discuter des évolutions et des défis auxquels la profession est confrontée. La question de la formation a également été abordée lors de ces discussions. La FRCI a notamment eu l'occasion de présenter sa collaboration avec BCA Expertise pour la création d'une formation croisée experts/réparateurs. L'objectif de cette formation était de faciliter la compréhension mutuelle au quotidien et de renforcer la complémentarité entre ces deux professions.

Des produits reconnus

Le Cesvi a profité du rassemblement de la profession pour mettre en valeur cinq solutions qui ont reçu le fameux Certificat de qualité. Ces certificats ont été délivrés aux entreprises Restor FX (restauration de peinture), Sherwin Williams (peinture), Autel (banc de calibration Adas), Mahle (banc Adas), Catu (servante d'outillage isolé) et Clas (banc élévateur pour batterie).

Le salon des partenaires Cesvi a offert l'opportunité de découvrir plusieurs innovations, notamment dans le domaine de la peinture. Lechler a présenté ses nouveaux vernis, tandis que Sinnek a dévoilé son nouvel additif conçu pour optimiser les raccords nécessaires dans le cadre du spot-repair. Sherwin-Williams a mis en avant sa marque Ultra 9K.