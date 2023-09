Le CFAie s'associe à TOLV pour proposer une formation au rétrofit

Les apprentis suivant la formation de Technicien Expert Automobile dispensée par le Centre de Formation d'Apprentis Interconsulaire de l’Eure (CFAie) peuvent, dès cette rentrée scolaire, suivre un module spécifique dédié au rétrofit. Cette nouveauté est le fruit d’une récente association entre le CFA de Val-de-Reuil et la start-up TOLV, anciennement connue sous le nom de Phoenix Mobility. Celle-ci est spécialisée dans le rétrofit des véhicules utilitaires ainsi que professionnels et propose depuis désormais quatre ans des kits de conversion entièrement conçus et produits dans son atelier isérois.

Pour permettre l’ouverture de ce nouveau module, TOLV a instruit les formateurs du CFAie aux cinq volets du réfrotit que sont la mécanique, l’électricité, l’homologation, le système embarqué et l’industrialisation. D’après Patrice Pierre, Directeur Général du CFAie, cette adaptation des compétences des formateurs représente « un enjeu pour faire face aux métiers de demain. » C’est la raison pour laquelle « ce module de formation s’adresse à la fois aux apprentis qui sont sensibles à la décarbonation des transports mais également aux professionnels de l’automobile qui sont amenés à entretenir ces véhicules. »

Former à la valorisation du réemploi des ressources

Pour le TOLV, il est essentiel d’anticiper l’automobile de demain et cela passe inéluctablement par l’accompagnement des apprentis dans une formation au rétrofit. « En développant leurs compétences en matière de véhicules électriques, nous inscrivons le principe de l'économie circulaire dans un processus éducatif. L’objectif est de leur donner les clés afin d’atteindre une neutralité carbone en valorisant le réemploi de ressources existantes », développe Thomas Louvel, Responsable de Programme de la start-up. Celle-ci a fait livrer au CFAie deux Renault Trafic ainsi qu’un kit pédagogique – comprenant une batterie, un moteur et tous les composants tels que les chargeurs, contrôleurs, et unités de puissances – mis sur présentoir pour faciliter la compréhension du système réfrofit. Il paraît évident que plus il y aura de techniciens formés à ce procédé, plus son expansion dans le parc automobile sera importante.