Mona : la future marque de voitures électriques du Chinois XPeng

Considéré comme l’un des rivaux de Tesla du fait de son positionnement sur le marché des véhicules 100 % électriques, XPeng a bien l’intention de se démarquer parmi ses homologues internationaux, et bien entendu Chinois. Ainsi, le constructeur vient de racheter la division de fabrication automobile de l’entreprise Didi. Cette dernière est également connue dans l’Empire du Milieu pour son activité de covoiturage et de transport avec chauffeur (VTC). Grâce à cette acquisition pour la modique somme de 688,2 millions d’euros, XPeng élimine un concurrent local et tente une échappée dans la course à l’électromobilité chinoise. Les deux entreprises viennent également d’annoncer leur partenariat dans la création d’une nouvelle marque de VE baptisée Mona, dont l’arrivée est prévue en 2024.

Ce partenariat pourrait donc permettre à XPeng de gagner en notoriété, séduire de nouveaux clients et croître en termes de part de marché. La marque chinoise a écoulé 41 435 unités au premier semestre à travers le monde cette année. Des résultats en baisse de 40 % sur un an, selon des résultats publiés à la mi-août. Lundi dernier, l'action de XPeng a gagné près de 13 % à la Bourse de Hong Kong.

Un complément de gamme

XPeng bénéficie également du soutien du groupe allemand Volkswagen. Celui-ci détient en effet 5 % du capital de la marque chinoise suite à une prise de participation à hauteur de 630 millions d’euros. Ensemble, les deux constructeurs doivent développer deux nouveaux véhicules 100 % électriques. Depuis sa création en 2014, XPeng a créé une gamme de quatre modèles à savoir : les SUV Xpeng G3 et Xpeng G9, ainsi que les berlines Xpeng P5 et Xpeng P7.