Le circuit automobile Jean-Pierre Beltoise de Trappes s'électrifie

Les circuits automobiles engagent aussi leur transition énergétique. En région parisienne, le circuit Jean-Pierre Beltoise de Trappes où cohabitent, au gré des différentes activités et formations proposées, de puissants véhicules thermiques avec véhicules électriques ou hybrides rechargeables a décidé d'améliorer ses infrastructures pour les rendre davantage compatibles avec les exigences d'une mobilité durable.

Beltoise Évolution s'est donc rapproché d'EVBox pour électrifier ses espaces. Ce qui permet à l'entreprise de proposer un service complémentaire à ses visiteurs, d'assurer la recharge des véhicules de formation ainsi que ceux mis à sa disposition par son partenaire, le constructeur tchèque Skoda, dont la gamme de véhicules électrifiés s'est considérablement agrandie ces derniers mois.

Des bornes électriques de 22 à 180 kW

Les bornes commandées par l'entreprise ont été installées sur deux parkings : l'un ouvert au public, l'autre réservée à ses activités. Plus concrètement cinq bornes ont été raccordées détaille EVBox. Il s'agit d'une borne EVBox Troniq modular 180 kW (offrant 2 ports Combo CCS), d'une borne EVBox Troniq 50 kW (2 ports Combo CCS et ChadeMo, 1 port AC 43 kW), et trois bornes EVBox BusinessLine Double 22 kW.

« Beltoise Evolution a choisi EVBox pour l’accompagner dans sa transition énergétique. [L'entreprise] s’adapte aux enjeux d’une mobilité plus propre et reste innovante avec le choix de technologies évolutives et modulaires. Par ailleurs, l’accompagnement constant d’EVBox tout au long du projet d’installation a contribué à une transition agréable et de qualité », souligne Anthony Beltoise, responsable des relations publiques.