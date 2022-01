Le Club Identicar change de nom pour devenir Roole

Afin d’accélérer sa transformation, le Club Identicar, leader français de la complémentaire auto, modernise sa marque et devient Roole. Ce changement de nom s’accompagne de nouveaux services ancrés dans une dimension plus conversationnelle.

Club Identicar se rebaptise en Roole, une opération de naming que Jonathan Tuchbant, son directeur général, explique ainsi : « Le nom Identicar est fortement associé à notre métier d’origine, le gravage et la protection contre le vol. Dans un contexte de mutation de notre secteur, 2022 marque un nouveau virage avec une refonte complète de nos services et plateformes digitales. Pour incarner ce changement, nous avons pris la décision de devenir Roole, un nom moderne, reflet de notre volonté d’être un club automobile innovant et ouvert à tous ». On peut rappeler que ce nom existait déjà dans l’écosystème d’Identicar sous la forme d’une application d’entraide entre automobilistes.

Se rapprocher du client utilisateur

Si le groupe conserve naturellement son cœur de métier (gravage des vitres, solution Wetrack, offre de garanties complémentaires à l’assurance principale) et son empreinte dans les réseaux de distribution, il cherche aussi à se rapprocher du client final dans une veine plus communautaire et conversationnelle. Roole disposera ainsi de son propre média, qui combinera des informations pratiques et loisirs via roole.fr et les réseaux sociaux.

En outre, la fondation Roole va prendre le relais de la fondation Identicar pour continuer à « soutenir des initiatives de mobilité en faveur de l’inclusion sociale et professionnelle ». Conscientes de l’importance de la voiture, pour garantir la mobilité et l’indépendance du plus grand nombre, les équipes de Roole vont renforcer leurs programmes pour faciliter l’accès des plus vulnérables au permis de conduire, promouvoir les garages solidaires ou encore favoriser la location solidaire dans les zones rurales.